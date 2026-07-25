A doua dronă doborâtă în mai puțin de 24 de ore. MApN: A fost neutralizată de avioane F-16 lângă granița cu Ucraina

Potrivit MApN, ținta aeriană a fost detectată la ora 08:22 de sistemele de supraveghere radar, în timp ce evolua în zona de frontieră cu Ucraina.

Două aeronave F-16 Fighting Falcon, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au fost trimise pentru interceptarea dronei.

„Aeronavele au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare”, a transmis Ministerul Apărării.

Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță, într-o zonă nepopulată din apropierea frontierei. MApN nu a precizat deocamdată tipul aparatului, punctul exact prin care acesta a pătruns în spațiul aerian românesc sau originea sa.

Echipele MApN verifică zona în care a căzut drona

Echipe specializate ale Ministerului Apărării urmează să ajungă în zona de impact pentru a efectua verificări și pentru a căuta eventualele fragmente ale aparatului.

Analiza resturilor ar putea permite stabilirea tipului dronei, a încărcăturii transportate și a traseului pe care aceasta l-a urmat înainte de a fi doborâtă.

Ministerul Apărării a precizat că monitorizează permanent spațiul aerian al României și că se află în contact cu structurile aliate.

„Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate”, se arată în comunicat.

Nicușor Dan: Drona a fost doborâtă de un pilot român

Anterior, președintele Nicușor Dan anunțase că incidentul s-a produs în jurul orei 08:30 și că drona a fost doborâtă la aproximativ zece kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe, din Delta Dunării.

„În această dimineață, la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Deltă). Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16”, a transmis șeful statului.

Diferența de câteva minute dintre ora indicată de MApN și cea menționată de președinte poate fi explicată prin faptul că Ministerul Apărării a comunicat momentul detectării țintei, în timp ce șeful statului s-a referit la ora aproximativă a neutralizării.

Un nou incident la mai puțin de 24 de ore

Doborârea dronei de sâmbătă are loc la mai puțin de 24 de ore după un alt incident în care o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române a neutralizat o dronă care pătrunsese în spațiul aerian național.

Incidentele se produc în contextul atacurilor desfășurate în apropierea frontierei României și al riscului ca dronele folosite în războiul din Ucraina să devieze de la traseu sau să pătrundă accidental în spațiul aerian al statelor NATO.

Autoritățile urmează să stabilească, în urma verificărilor din teren, ce tip de dronă a fost doborâtă sâmbătă și în ce împrejurări a ajuns deasupra teritoriului României.