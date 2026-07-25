Același pilot, la manșa aceluiași F-16, a doborât două drone în mai puțin de 24 de ore. Ce se știe despre pilotul român

Este a doua intervenție reușită a militarului în mai puțin de 24 de ore, după ce vineri a neutralizat o dronă deasupra județului Buzău.

Sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat sâmbătă, 25 iulie, la ora 08:22, o dronă care evolua în zona frontierei cu Ucraina și care a pătruns neautorizat în spațiul aerian național.

Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au interceptat ținta și au aplicat procedurile de identificare și neutralizare.

Drona a fost doborâtă într-o zonă nepopulată din apropierea frontierei. Echipe ale Ministerului Apărării urmează să ajungă la locul impactului pentru verificări și pentru recuperarea fragmentelor aparatului.

Cine este pilotul care a doborât cele două drone

Identitatea pilotului nu a fost făcută publică de Ministerul Apărării Naționale. Autoritățile nu au comunicat nici indicativul său de zbor sau o fotografie a militarului.

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a dezvăluit însă că pilotul care a angajat prima dronă are gradul de căpitan și nu are mai mult de 28 de ani.

Colegul care l-a sprijinit în timpul operațiunii are gradul de locotenent și o vârstă apropiată. Generalul a afirmat că cei doi sunt militari tineri care au demonstrat nivelul ridicat de pregătire al aviației militare române.

Militarii care au coordonat de la sol interceptarea sunt, de asemenea, ofițeri tineri, cu grade de sublocotenent și locotenent.

Generalul Gheorghiță Vlad a declarat că își dorește ca pilotul să primească o decorație națională pentru modul în care a executat misiunea. În cazul în care acesta nu va fi decorat la nivel național, șeful Armatei a precizat că îl va recompensa în cadrul instituției militare.

Prima dronă, doborâtă vineri în județul Buzău

Prima intervenție a avut loc vineri, 24 iulie. O aeronavă F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene de la Fetești, aflată într-o misiune de Poliție Aeriană, a urmărit drona care pătrunsese în spațiul aerian național.

Pilotul a angajat ținta cu o rachetă aer-aer și a neutralizat-o deasupra unei zone nepopulate din apropierea localității Padina, județul Buzău.

La mai puțin de 24 de ore, același pilot, la manșa aceluiași avion F-16 și asistat de același coleg, a fost implicat în interceptarea și doborârea noii drone în apropierea frontierei cu Ucraina.