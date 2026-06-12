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Vacanța de vară 2026 începe pentru primele categorii de elevi. Calendarul complet al finalului de an școlar

Vacanța de vară 2026 începe mai devreme pentru elevii din clasele terminale și pentru cei de clasa a VIII-a, în timp ce majoritatea elevilor vor termină cursurile pe 19 iunie.
Vacanța de vară 2026 începe pentru primele categorii de elevi. Calendarul complet al finalului de an școlar
Maria Nițu
12 iun. 2026, 07:58, Cultură-Media
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Elevii din România se apropie de finalul anului școlar 2025-2026 și de începutul vacanței de vară, cea mai lungă perioadă de pauză din calendarul educațional.

Primii care încheie cursurile sunt elevii de clasa a VIII-a, care termină școala vineri, 12 iunie, pentru a se avea timp să se pregătească pentru Evaluarea Națională.

Deși structura anului școlar este organizată în continuare pe module de învățare și perioade de pauză repartizate pe parcursul anului, vacanța de vară rămâne cea mai așteptată de elevi, pentru că este timpul lor de refacere completă după un an încărcat.

Când începe vacanța de vară

Conform calendarului oficial al anului școlar 2025-2026, cei mai mulți elevi, din învățământul primar, gimnazial și liceal, vor încheia cursurile pe 19 iunie. Din 20 iunie începe vacanța de vară, care va dura până duminică, 6 septembrie 2026.

Perioada de pauză se întinde pe aproape două luni și jumătate, adică aproximativ 11 săptămâni, timp în care elevii vor putea participa la activități recreative, tabere, vor merge în vacanță, sau se vor putea pregăti pentru noul an școlar.

Elevii din anii terminali au terminat deja cursurile

Potrivit structurii anului școlar, elevii din clasele terminale au încheiat deja cursurile mai devreme pentru a se putea pregăti pentru examenele naționale.

Absolvenții claselor a XII-a de la învățământul de zi și cei ai clasei a XIII-a de la seral și frecvență redusă au terminat școala pe 4 iunie 2026. Având în vedere că data de 5 iunie a fost zi liberă în sistemul de învățământ, cu ocazia Zilei Învățătorului, aceștia au intrat oficial în vacanță din 6 iunie.

Elevii de clasa a VIII-a își încheie cursurile pe 12 iunie și intră în vacanță din 13 iunie, urmând să se concentreze pe pregătirea pentru Evaluarea Națională.

În schimb, elevii din învățământul profesional și liceal tehnologic vor continua cursurile până pe 26 iunie 2026, din motiv că programul lor școlar include aproximativ 37 de săptămâni de studiu.

Când începe anul școlar 2026-2027

După vacanța de vară, elevii vor reveni în bănci luni, 7 septembrie 2026, când începe oficial anul școlar 2026-2027.

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, noul an școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor și se va încheia pe 18 iunie 2027.

Activitatea va fi organizată, ca și în prezent, în module de studiu separate de perioade de vacanță care vor avea loc pe parcursul anului.

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