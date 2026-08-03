Irineu Darău rupe tăcerea despre băieții deștepți din energie | „Se vede că deconectarea de la putere a pesediștilor îi bagă-n fibrilații”

Întrebat, la B1TV, cine sunt „băieții deștepți” care continuă să câștige sume importante din contracte cu statul, Irineu Darău a evitat să indice nume, însă a afirmat că a descoperit „noduri de putere” și mecanisme care funcționează de ani de zile.

„Există tot felul de noduri cultivate în timp, de căi bătute în anumite industrii și în anumite ministere, care sunt foarte, foarte greu de rupt (…)

„Dacă mă întrebați pe mine cine le-a întreținut, eu zic că după cum zvâcnește PSD-ul cu disperare în această perioadă, se vede că deconectarea de la putere, chiar și pentru trei luni, îi bagă în fibrilații. Și se vede că îi deranjează când alții încearcă niște reforme. Nici reformele nu se pot face cu baghete magice”, e de părere Irineu Darău.

„Nu am găsit doar management foarte bun”

Ministrul spune că problemele nu se limitează la sectorul energetic și că, după preluarea mandatului, a constatat deficiențe în companiile aflate în subordinea Ministerului Economiei.

„În cele 47 de companii aflate în coordonarea Ministerului Economiei nu am găsit doar guvernanță corporativă și management foarte bun. Nici măcar în minister nu am găsit acest lucru”, a afirmat Darău.

Potrivit acestuia, schimbarea unor persoane din funcții provoacă reacții imediate, ceea ce ar demonstra existența unor rețele de influență consolidate în timp.

„Sunt noduri de putere care, în unele cazuri, se trag de foarte mulți ani”

„Uneori nu știu, ca ministru, dacă omul schimbat era pesedist sau nu, nu știu dacă era pesedist oficial sau neoficial, e ca în melodia aceea de când eram copil cu ceata lui Pițigoi dai intr-unu, țipă 2.

Am pățit de nenumărate ori că pun degetul undeva și fără să vreau ating un pesedist și urlă altul undeva că de ce l-am atins pe respectivul. Acestea sunt niște noduri de putere care poate unele se trag din FSN, altele din PDSR-ul lui Adrian Năstase și așa mai departe, care acum, cred eu, prin niște reforme, încep să fie afectate.

Schimbi un om și, fără să vrei, atingerea produce reacții în altă parte. Sunt noduri de putere care, în unele cazuri, se trag de foarte mulți ani și care încep să fie afectate de reforme”, a spus ministrul.

Dosarele din industria de apărare

Irineu Darău a făcut referire și la anchetele din industria de apărare, unde, potrivit declarațiilor sale, au fost descoperite nereguli grave.

„Nu puteam decât să bănuiesc că nu toate lucrurile sunt curate, dar acum apar oameni care sunt arestați. Este bine că cei care îndrăznesc să trădeze țara și să fure din industria de apărare plătesc pentru asta”, a declarat ministrul.

El a adăugat că instituțiile statului trebuie să rămână vigilente, mai ales în contextul actual de securitate.

Criza energetică scoate la iveală probleme vechi

Întrebat despre situația energetică și despre faptul că România importă energie, inclusiv din Bulgaria și Ucraina, ministrul a susținut că actuala criză este consecința unor investiții care nu au fost realizate în ultimii 10-15 ani.

„Guvernele României puteau planifica și rezolva această problemă în ultimii 10-15 ani. Nu s-a întâmplat”, a spus acesta.

Potrivit lui Darău, niciun guvern nu poate rezolva într-un timp scurt toate problemele acumulate în sistemul energetic.

Facturile la energie ar putea crește

Darău nu are niciun dubiu că actuala criză energetică va avea efecte și asupra consumatorilor.

„Să nu ne imaginăm că nu va crește factura de energie după această criză”.

El spune că România traversează o perioadă dificilă, în care se suprapun mai multe crize, iar efectele se vor vedea atât în facturile populației, cât și în costurile suportate de companii și în inflație.