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Minivacanță de 3 zile pentru mii de români. Cine va avea liber de vineri

Cadrele didactice și elevii din România vor beneficia de o zi liberă vineri, 5 iunie 2026, cu ocazia Zilei Învățătorului.
Minivacanță de 3 zile pentru mii de români. Cine va avea liber de vineri
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
03 iun. 2026, 09:05, Social
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Pentru personalul din învățământul preuniversitar, sfârșitul acestei săptămâni se va transforma într-o minivacanță de trei zile, care va include vineri, sâmbătă și duminică. Ziua Învățătorului este sărbătorită anual pe 5 iunie. Data a fost aleasă în memoria lui Gheorghe Lazăr.

Născut în 1779, la Avrig, în județul Sibiu, acesta este considerat întemeietorul învățământului modern în limba română. În 1818, a deschis la București prima școală cu predare în limba română, la Mănăstirea Sfântul Sava, contribuind decisiv la dezvoltarea educației naționale.

Potrivit legislației în vigoare și contractului colectiv de muncă din învățământ, această zi este nelucrătoare pentru personalul didactic și didactic auxiliar.În unitățile de învățământ nu vor fi organizate cursuri, iar elevii nu vor participa la activități școlare.

Ziua Învățătorului a devenit zi de sărbătoare națională în 2007, instituită prin Legea nr. 289/2007. Din 2024, Ziua Învățătorului figurează printre zilele nelucrătoare acordate personalului din învățământul preuniversitar. Cursurile sunt suspendate, iar orele nu se recuperează ulterior. Pentru anumite unități de învățământ private, organizarea activității poate fi stabilită în funcție de prevederile contractuale și regulamentele interne aplicabile. Sărbătoarea este dedicată recunoașterii rolului profesorilor și învățătorilor în educația și formarea tinerelor generații.

Câte zile de școală mai sunt până la vacanța de vară

Ziua liberă de 5 iunie este acordată cu puțin timp înainte de încheierea anului școlar. Pentru elevii din clasele terminale de liceu, cursurile se termină în această perioadă, astfel că ultima zi de școală va fi joi, 4 iunie. Elevii de clasa a VIII-a vor continua cursurile până pe 12 iunie, iar pentru majoritatea elevilor anul școlar 2025-2026 se va încheia pe 19 iunie. Vacanța de vară va începe pe 20 iunie.

 

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