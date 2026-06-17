Ce propune Guvernul Adrian Veștea: țintă de 15% din buget până în 2030 pentru educație și cercetare

Documentul pune accent pe modernizarea sistemului educațional, creșterea calității actului didactic și corelarea mai strânsă cu piața muncii.
Proiectul de program de guvernare poziționează educația și cercetarea drept motoare ale dezvoltării economice și sociale, cu accent pe investiții, digitalizare, reducerea abandonului școlar și creșterea competitivității sistemului universitar.
Ținta de 15% din buget pentru educație până în 2030 reprezintă una dintre cele mai ambițioase direcții asumate în document.
Reforma propusă pentru învățământul preuniversitar are ca obiectiv dezvoltarea celor opt competențe-cheie europene, astfel încât absolvenții să devină mai bine integrați profesional și social.
Printre direcțiile majore se numără:
Documentul prevede și investiții în infrastructura educațională, cu accent pe mediul rural, laboratoare moderne și dezvoltarea campusurilor pentru învățământ dual.
Programul propune extinderea școlilor-pilot pentru inovare curriculară și învățământ dual, precum și integrarea platformelor de e-learning în procesul educațional.
Manualele clasice ar urma să fie completate de instrumente digitale interactive, într-un proces amplu de digitalizare a educației.
O altă prioritate este extinderea educației timpurii și dezvoltarea infrastructurii de creșe.
Pentru cadrele didactice sunt propuse:
Se discută inclusiv corelarea performanței elevilor cu rezultatele obținute la examenele naționale.
În zona universitară, documentul propune diferențierea instituțiilor în funcție de misiune:
Se urmărește creșterea autonomiei financiare și dezvoltarea parteneriatelor cu mediul economic, precum și o mai bună corelare între pregătirea universitară și piața muncii.
Pentru sistemul de cercetare-dezvoltare-inovare, strategia prevede reorganizarea și eficientizarea instituțiilor, pe baza evaluărilor recente, precum și creșterea finanțării publice până la 1% din PIB până în 2030.
Sunt încurajate:
Domenii prioritare menționate includ inteligența artificială, biotehnologiile și semiconductorii.
Un capitol important îl reprezintă digitalizarea completă a sistemului educațional, prin:
Scopul este reducerea birocrației și eficientizarea activității cadrelor didactice și a cercetătorilor.
Sunt susținute programe deja existente sau în extindere, precum:
De asemenea, sunt vizate măsuri pentru elevii din diaspora și comunitățile istorice, inclusiv burse și facilitarea recunoașterii diplomelor.