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Polonia demarează acțiuni pentru stabilirea unei baze militare permanente a SUA pe teritoriul său

Guvernul polonez a inițiat oficial procedurile legale și logistice pentru înființarea unei baze militare permanente a Statelor Unite în Polonia, a anunțat prim-ministrul Donald Tusk.
Polonia demarează acțiuni pentru stabilirea unei baze militare permanente a SUA pe teritoriul său
Donald Tusk/sursa foto: Hepta
Andrei Rachieru
16 iun. 2026, 18:13, Știri externe
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Decizia vine în contextul preocupărilor legate de garanțiile de securitate oferite de Washington și de necesitatea consolidării prezenței militare americane pe flancul estic al NATO, titrează EFE.

În declarațiile făcute înaintea unei ședințe de guvern la Varșovia, Tusk a subliniat că inițiativa vizează crearea cadrului financiar și de infrastructură necesar pentru găzduirea unui contingent militar american permanent.

Potrivit acestuia, proiectul este unul strategic și presupune o planificare detaliată pe termen lung.

Context strategic și militar

În prezent, pe teritoriul Poloniei sunt dislocați aproximativ 10.000 de soldați americani, majoritatea în regim rotativ. Autoritățile de la Varșovia își doresc însă transformarea acestei prezențe într-una permanentă, considerată mai stabilă din punct de vedere al securității regionale.

Inițiativa vine în contextul în care președintele american Donald Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari suplimentari în Polonia, ca parte a consolidării relațiilor bilaterale și a angajamentelor de securitate.

Totuși, premierul Tusk a avertizat că nu se poate conta exclusiv pe respectarea acestor angajamente fără o infrastructură deja pregătită, motiv pentru care guvernul polonez a decis să acționeze preventiv.

Propuneri și negocieri internaționale

Ministrul polonez al apărării Władysław Kosiniak-Kamysz a transmis anterior o propunere oficială către secretarul american al apărării Pete Hegseth, solicitând înființarea unei baze permanente. Polonia s-a declarat dispusă să contribuie financiar semnificativ și să ofere condiții logistice avantajoase pentru găzduirea trupelor americane.

În prezent, Polonia contribuie anual cu aproximativ 140 de milioane de euro la menținerea contingentului militar american de pe teritoriul său, ceea ce reflectă importanța strategică acordată parteneriatului cu Statele Unite.

Implicații de securitate regională

Experții consideră că o bază militară permanentă ar consolida semnificativ flancul estic al NATO, în contextul tensiunilor geopolitice din regiune. Pentru Polonia, acest demers reprezintă atât o garanție de securitate, cât și o consolidare a relației strategice cu Statele Unite.

Guvernul polonez susține că proiectul este unul de durată și că pregătirile trebuie începute imediat, pentru a asigura implementarea sa în condiții optime.

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