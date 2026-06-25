Donald Tusk, declarații despre Ucraina la Gdańsk: „Vom reconstrui împreună orașele distruse după război”

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a declarat joi că Ucraina și țările europene vor colabora pentru reconstruirea orașelor devastate de război, potrivit Ukrinform.

El a spus că, pe lângă refacerea infrastructurii, este importantă și păstrarea memoriei istorice comune. Declarațiile au fost făcute la deschiderea Conferinței pentru Reconstrucția Ucrainei 2026, desfășurată la Gdańsk.

Acesta le-a mulțumit miilor de politicieni, oficiali și reprezentanți ai mediului de afaceri care au venit în orașul polonez pentru două zile de discuții dedicate reconstrucției Ucrainei după încheierea războiului.

Totodată, Donald Tusk a spus că a ales Gdańsk drept gazdă a conferinței datorită semnificației sale istorice. El a spus că centrul istoric al orașului a fost aproape complet distrus în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Potrivit premierului, „miracolul reconstrucției se produce atunci când oamenii își doresc cu adevărat acest lucru, când sunt capabili să asigure pacea și când sunt hotărâți să facă bine”.

El a spus că Gdańsk a fost reconstruit complet după război și a devenit unul dintre cele mai cunoscute exemple de reconstrucție la scară largă din lume.

„Ucraina se confruntă cu o sarcină la fel de imensă. Noi toți cei de aici, din Ucraina și din întreaga Europă, credem că Ucraina va respinge agresiunea rusă și că planurile noastre de reconstrucție a Ucrainei nu sunt o iluzie. Când spunem că vom reconstrui împreună orașele distruse ale Ucrainei după război, o spunem pentru că credem că acest lucru se va întâmpla după război și se va întâmpla datorită solidarității noastre”, a declarat premierul polonez.

El a precizat că procesul de reconstrucție nu înseamnă doar refacerea locuințelor, școlilor, centralelor electrice sau a altor elemente de infrastructură.

„Reconstrucția ține și de ceea ce se află în interiorul nostru. Ucraina dorește, pe bună dreptate, să facă parte dintr-o Europă unită. Înțelegerea propriei istorii și deținerea unei capacități și a unei voințe autentice de reconciliere au fost întotdeauna condiții prealabile pentru unitate”, a spus acesta.

„Trebuie să vorbim sincer despre trecut, astfel încât viitorul să arate cu totul altfel. Să ne amintim acest lucru: concetățenii mei din Polonia, ai dumneavoastră, Iulia, din Ucraina, și toți cei din Europa, putem construi viitorul numai pe baza adevărului și a respectului reciproc”, a precizat Tusk.

Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei 2026 a început pe data de 25 iunie la Gdańsk și se desfășoară pe parcursul a două zile.

În cadrul evenimentului, Ursula von der Leyen a anunțat că Uniunea Europeană va acorda Ucrainei prima tranșă de asistență macrofinanciară din programul de sprijin pentru perioada 2026-2027.