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Burnham promite sprijinul deplin al Regatului Unit pentru Ucraina. Cum a decurs prima întâlnire oficială a lui Burnham după o săptămână de la preluarea mandatului?

Zelenski s-a întâlnit, luni, cu noul premier britanic, Andy Burnham. Este prima vizită internațională în Marea Britanie, încă de când noul premier l-a succedat pe Keir Starmer pe Downing Street, nr. 10.
Burnham promite sprijinul deplin al Regatului Unit pentru Ucraina. Cum a decurs prima întâlnire oficială a lui Burnham după o săptămână de la preluarea mandatului?
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Sursă foto: X / Volodymyr Zelensyy
Daiana Rob
28 iul. 2026, 07:52, Știri externe
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În cadrul vizitei, desfășurate, luni, președintele Zelenski și premierul britanic Andy Burnham s-au întâlnit la o bază navală britanică, unde au discutat despre producția comună de drone, dar și nevoia urgentă a Kievului de sisteme de interceptare a rachetelor balistice.

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Întâlnirea a avut loc la bordul portavionului HMS Queen Elizabeth, ancorat în Portsmouth, pe coasta de sud a Angliei.

„Sunteți primul lider pe care l-am primit personal de la preluarea mandatului, iar acest lucru nu este o întâmplare”, i-a spus Burnham lui Zelenski.

„Scopul este de a transmite un mesaj foarte clar: suntem alături de Ucraina 100%, eu personal sunt alături de dumneavoastră 100% și voi onora în întregime fiecare angajament pe care această țară și l-a asumat față de Ucraina”, a precizat acesta.

Burnham a precizat că au „discutat pe larg” despre nevoia Kievului de a avea mai multe sisteme de interceptare pentru a doborî rachetele balistice rusești, „în special în ceea ce privește protejarea de către Ucraina a infrastructurii naționale critice în timpul iernii”.

„Am reținut câteva aspecte pe care le vom discuta acum cu partenerii noștri”, a declarat Burnham după întâlnire.

În acest an, Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii de gaze, a instalațiilor energetice și a altor obiective critice, în cadrul unei campanii ample menite să pună sub presiune rețelele logistice și energetice ale Ucrainei.

Ucraina și Marea Britanie, producție comună de Apărare

Într-o postare pe X, după întâlnire, Zelenski a precizat că discuțiile alături de noul premier britanic s-au axat și pe „producția comună de echipamente de apărare”.

Marea Britanie și Ucraina au deja un acord de cooperare în domeniul dezvoltării dronelor, iar într-o declarație adresată presei britanice înaintea întâlnirii, Zelenski a subliniat că speră să înființeze o „fabrică foarte, foarte mare” în Marea Britanie.

Cei doi lideri s-au întâlnit, de asemenea, cu peste 200 de militari ucraineni care participă la un exercițiu de instruire de trei săptămâni în Marea Britanie, menit să îmbunătățească capacitățile de luptă și să consolideze operațiunile de combatere a minelor în Marea Neagră.

Keir Starmer, fostul premier britanic, a fost nevoit să demisioneze din funcția de prim-ministru după ce a pierdut sprijinul politic al partidului său. Il ultimul său discurs, Starmer i-a urat succes lui Andy Burnham, care își propune să aducă în Marea Britanie o schimbare de politici.

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