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Isaac Herzog, primit la Cotroceni de Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru

Președintele Statului Israel, Isaac Herzog, a fost primit luni, la Palatul Cotroceni, de președintele României, Nicușor Dan, și de partenera acestuia, Mirabela Grădinaru, în cadrul unei vizite de stat care vizează consolidarea relațiilor bilaterale și aprofundarea cooperării în domenii precum securitatea, economia și educația.
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Rareș Mustață
29 iun. 2026, 11:12, Politic
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Președintele României, Nicușor Dan, l-a primit luni, la Palatul Cotroceni, pe președintele Statului Israel, Isaac Herzog, aflat într-o vizită de stat în România alături de Prima Doamnă, Michal Herzog.
Ceremonia oficială de primire s-a desfășurat pe Platoul Marinescu, unde șeful statului român a fost însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. După ceremonia oficială și fotografia de familie, cei doi președinți urmează să aibă convorbiri tete-a-tete, convorbiri oficiale și un dejun oficial. Declarațiile comune de presă sunt programate în jurul orei 12:00.

Potrivit Administrației Prezidențiale, vizita lui Isaac Herzog se înscrie în dinamica foarte bună a relațiilor dintre România și Israel și reflectă angajamentul comun al celor două state pentru consolidarea cooperării bilaterale. Pe agenda discuțiilor se află dezvoltarea parteneriatului economic, cooperarea în domeniul securității și apărării, precum și teme sectoriale precum educația despre Holocaust, combaterea antisemitismului și extinderea schimburilor culturale și a contactelor interumane.

De asemenea, cei doi șefi de stat vor aborda evoluțiile de securitate din regiunea Mării Negre și din Orientul Mijlociu, precum și impactul acestora asupra economiei globale și asupra stabilității regionale.

Vizita oficială va continua în cursul după-amiezii cu întâlniri ale președintelui israelian cu președintele Senatului, Mircea Abrudean, și cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. In jurul orei 17:00, Isaac Herzog este programat să susțină un discurs în plenul reunit al Parlamentului României, în cadrul unei ședințe solemne.

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