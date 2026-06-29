Nicușor Dan convoacă ședința CSAT astăzi, în plin conflict politic cu Ilie Bolojan. Ce priorități sunt pe agendă

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se va reuni astăzi, de la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, într-o ședință convocată vineri de președintele Nicușor Dan.

Reuniunea are loc în contextul tensiunilor dintre președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, apărute după ce șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru fără susținerea PNL. La acel moment, Ilie Bolojan a calificat decizia drept un gest „ostil”.

Pe ordinea de zi a ședinței se află mai multe subiecte importante. Membrii CSAT vor discuta despre obiectivele României pentru Summitul NATO de la Ankara din 2026, dar și despre forțele și mijloacele Armatei României care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara țării în anul 2027.

De asemenea, Consiliul de Apărare va analiza care sunt implicaţiile pentru continuitatea serviciilor de navigaţie aeriană şi pentru securitatea spaţiului aerian în contextul suspendării Certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigaţie aeriană.

În cadrul ședinței vor fi discutate și alte teme de actualitate din domeniul securității naționale.