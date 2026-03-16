O țară din Asia își schimbă constituția. Referendumul a fost aprobat cu peste 87% din voturi

Rezultatele oficiale au fost anunțate luni de Comisia Electorală Centrală, care a confirmat validitatea procesului electoral și participarea semnificativă a populației, titrează Reuters.

Referendumul constituțional din Kazakhstan reprezintă un moment-cheie în procesul de reformare a statului, fiind parte a unui pachet amplu de modificări politice și instituționale. Potrivit autorităților electorale, prezența la vot a fost una ridicată, ceea ce conferă legitimitate rezultatelor și susținere populară clară pentru noua constituție din Kazakhstan.

Documentul adoptat prevede, printre altele, limitarea atribuțiilor președintelui, consolidarea rolului Parlamentului și întărirea mecanismelor de protecție a drepturilor civile. Oficialii au subliniat că aceste schimbări urmăresc tranziția către un model de guvernare mai echilibrat și mai transparent.

Impactul asupra societății

Autoritățile de la Astana au declarat că noua constituție va contribui la modernizarea instituțiilor statului și la creșterea încrederii publice în sistemul politic. De asemenea, reforma constituțională introduce garanții suplimentare privind independența justiției și accesul cetățenilor la procese decizionale mai deschise.

Analiștii politici consideră că referendumul constituțional din Kazakhstan reflectă dorința conducerii de a răspunde nemulțumirilor sociale exprimate în ultimii ani și de a repoziționa țara pe scena internațională ca un stat angajat pe calea reformelor democratice.

Implementarea noilor prevederi constituționale urmează să se facă etapizat, prin ajustarea legislației naționale și a cadrului instituțional existent.