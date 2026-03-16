O țară din Asia își schimbă constituția. Referendumul a fost aprobat cu peste 87% din voturi

Cetățenii din Kazakhstan au votat în proporție de 87,15% în favoarea adoptării unei noi constituții, în cadrul unui referendum național desfășurat la finalul săptămânii trecute.
Sursa foto: IStock
Andrei Rachieru
16 mart. 2026, 09:10, Știri externe

Rezultatele oficiale au fost anunțate luni de Comisia Electorală Centrală, care a confirmat validitatea procesului electoral și participarea semnificativă a populației, titrează Reuters.

Referendumul constituțional din Kazakhstan reprezintă un moment-cheie în procesul de reformare a statului, fiind parte a unui pachet amplu de modificări politice și instituționale. Potrivit autorităților electorale, prezența la vot a fost una ridicată, ceea ce conferă legitimitate rezultatelor și susținere populară clară pentru noua constituție din Kazakhstan.

Documentul adoptat prevede, printre altele, limitarea atribuțiilor președintelui, consolidarea rolului Parlamentului și întărirea mecanismelor de protecție a drepturilor civile. Oficialii au subliniat că aceste schimbări urmăresc tranziția către un model de guvernare mai echilibrat și mai transparent.

Impactul asupra societății

Autoritățile de la Astana au declarat că noua constituție va contribui la modernizarea instituțiilor statului și la creșterea încrederii publice în sistemul politic. De asemenea, reforma constituțională introduce garanții suplimentare privind independența justiției și accesul cetățenilor la procese decizionale mai deschise.

Analiștii politici consideră că referendumul constituțional din Kazakhstan reflectă dorința conducerii de a răspunde nemulțumirilor sociale exprimate în ultimii ani și de a repoziționa țara pe scena internațională ca un stat angajat pe calea reformelor democratice.

Implementarea noilor prevederi constituționale urmează să se facă etapizat, prin ajustarea legislației naționale și a cadrului instituțional existent.

Sondaj G4Media: Ce măsuri ar trebui să ia Guvernul în privința creșterii prețurilor la carburanți?
G4Media
Produsul de lux redus în toate magazinele LIDL din România. Costă doar 23.99 lei, începând de astăzi
Gandul
Amantlâc! Bogdan Stancu s-a cuplat cu o celebră prezentatoare TV, deși e căsătorit. Avem imaginile incendiare
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
„Romanian Rollover”, metoda de furt care a terorizat Europa anilor ’90, face carieră acum pe autostrăzile din SUA. Ținta: camioanele care transportă produse Apple
Libertatea
Cum să „repari” ciorba, dacă ai scăpat prea multă sare. Ingredientul „salvator” pe care orice român îl are în casă
CSID
Ce se întâmplă dacă faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta? Regula din noul Cod Rutier 2026
Promotor