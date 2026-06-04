Un studiu recent confirmă că zahărul din sucuri și cel din băuturile răcoritoare industriale nu sunt la fel

Lucrarea a fost publicată în The Conversation și în revista Food and Function și este semnată de Francisco A. Tomás-Barberán, profesor de cercetare al CSIC la Centrul de Edafologie și Biologie Aplicată din Segura (CEBAS-CSIC), notează okdiario.

Studiul care a analizat cum reacționează organismul la zahărul din sucuri

Cercetarea s-a concentrat pe compararea modului în care sunt absorbite zaharurile prezente într-un suc de portocale 100% față de cele adăugate în băuturile industriale. Pentru aceasta, oamenii de știință au analizat diferite băuturi cu aceeași cantitate de glucoză, fructoză și zaharoză, dar cu niveluri diferite de compuși naturali ai fructului.

Cercetătorii au lucrat cu patru băuturi diferite:

Suc de portocale 100%.

Un amestec cu 50% suc.

O băutură fără suc și cu zaharuri adăugate.

O băutură de control realizată doar din glucoză în apă.

Toate conțineau 25 de grame de zahăr, însă nu aveau aceeași „matrice alimentară”. Acest concept se referă la compușii naturali prezenți în fruct, precum mineralele, polifenolii și cantitățile mici de fibre.

Rezultatele au arătat diferențe clare la doar 15 minute după consum. Cei care au băut suc de portocale 100% au înregistrat niveluri mai scăzute ale glucozei în sânge față de cei care au consumat băutura cu zaharuri adăugate.

Studiul a evidențiat, de asemenea, că vârful maxim de glucoză a fost mai mic în cazul sucului natural. În timp ce băutura de control a atins valori mai ridicate, sucul a reușit să atenueze curba glicemică, deși conținea exact aceeași cantitate de zaharuri.

Potrivit cercetătorilor, acest lucru demonstrează că matricea naturală a fructului modifică viteza cu care zahărul ajunge în sânge.

De ce zahărul din sucul natural acționează diferit față de cel din băuturile răcoritoare

Echipa CSIC a explicat că mai multe mecanisme ar putea sta la baza acestor diferențe metabolice. Unul dintre ele este legat de polifenolii prezenți în portocală, precum hesperidina și narirutina.

Acești compuși interferează cu transportorii de glucoză numiți SGLT1 și GLUT2, proteine responsabile de facilitarea intrării zahărului în fluxul sanguin. Prin competiția cu glucoza, aceștia încetinesc parțial absorbția acesteia.

În plus, mineralele prezente în mod natural în suc, precum potasiul, magneziul și calciul, participă la procesele celulare care reglează transportul glucozei către țesuturi precum mușchii sau țesutul adipos.

Cercetătorii au subliniat și faptul că structura proprie a sucului influențează golirea gastrică. Urmele de fibre și pH-ul natural al produsului ar ajuta ca zahărul să ajungă în intestinul subțire într-un mod mai gradual.

Studiul arată că nu toate persoanele reacționează la fel la același tip de zahăr

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale cercetării a fost că nu toți participanții au reacționat la fel la consumul băuturilor, chiar dacă erau bărbați tineri și sănătoși.

Cercetătorii au identificat două grupuri distincte:

„Răspuns ridicat”: persoane care dezvoltă vârfuri mari de glucoză după consumul de zahăr. În cazul lor, sucul de portocale 100% a redus considerabil aceste vârfuri comparativ cu băuturile zaharoase.

„Răspuns scăzut”: participanți care prezentau deja niveluri moderate de glucoză, indiferent de băutura consumată.

Această diferență i-a determinat pe oameni de știință să pună sub semnul întrebării recomandările generale care tratează toate tipurile de zahăr și toate persoanele în mod identic.

Studiul concluzionează că sucul 100% din fructe nu poate fi considerat pur și simplu o băutură răcoritoare zaharoasă naturală. Compoziția sa conține elemente care modifică răspunsul metabolic și pe care băuturile industriale nu reușesc să le reproducă.

Autorii au precizat totodată că cercetarea a fost realizată doar pe bărbați tineri și sănătoși, astfel că va fi necesar să se studieze în continuare modul în care reacționează alte grupuri de populație.