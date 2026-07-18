9 din 10 șoferi cred că sunt în siguranță la volan. Experții trag însă un semnal de alarmă

Cercetarea „Safety in Motion” a fost realizată de Economist Enterprise. Au fost chestionate 6.157 de persoane, din zece țări responsabile de 75% din producția mondială auto.
La studiu au participat 5.135 de cetățeni și 1.022 de profesioniști din domeniul auto. 90% dintre cetățeni se simt în siguranță în deplasările zilnice. Doar 45% dintre profesioniștii din mobilitate împărtășesc această încredere, scrie Corriere.
Jean Todt, trimisul ONU pentru siguranță rutieră, a numit rezultatul îngrijorător.
Potrivit acestuia, excesul de încredere poate determina oameni să își asume riscuri inutile. În fiecare an, 1,2 milioane de persoane mor pe drumurile lumii, a amintit Todt.
Cea mai mare încredere apare tocmai în țările cu probleme grave de siguranță. În Brazilia, China și India, 94% dintre participanți se simt în siguranță.
Doar 18% dintre profesioniștii din aceste țări au aceeași părere. Rata medie de mortalitate în aceste state este dublă față de media globală analizată.
Doar 3% dintre profesioniști consideră defecțiunile tehnice o cauză principală a accidentelor. 30% dintre experți spun că folosirea greșită a sistemelor de asistență este principalul risc.
Alți 24% consideră că anumite funcții pot distrage atenția șoferilor. Comportamentul uman rămâne, potrivit specialiștilor, cea mai mare sursă de risc în trafic.
65% dintre profesioniști cred că publicitatea exagerează capacitățile sistemelor de asistență. 62% consideră că reclamele sugerează o nevoie redusă de atenție din partea șoferului. 60% spun că mesajele publicitare ascund limitele reale ale tehnologiilor. Această comunicare poate încuraja o utilizare greșită a sistemelor moderne de siguranță.
88% dintre șoferi susțin măsuri mai stricte pentru siguranța rutieră, chiar cu costuri suplimentare. Aceștia cer limite de viteză mai mici, controale mai dese și investiții în infrastructură. 68% dintre profesioniști consideră lipsa de coordonare dintre industrie și autorități o problemă majoră.
Matteo Tiraboschi, președintele executiv al companiei citate, spune că e nevoie de un angajament comun. Potrivit acestuia, industria trebuie să inoveze responsabil, iar autoritățile să creeze reguli clare.