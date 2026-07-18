9 din 10 șoferi cred că sunt în siguranță la volan. Experții trag însă un semnal de alarmă

Cercetarea „Safety in Motion” a fost realizată de Economist Enterprise. Au fost chestionate 6.157 de persoane, din zece țări responsabile de 75% din producția mondială auto.

La studiu au participat 5.135 de cetățeni și 1.022 de profesioniști din domeniul auto. 90% dintre cetățeni se simt în siguranță în deplasările zilnice. Doar 45% dintre profesioniștii din mobilitate împărtășesc această încredere, scrie Corriere.

Șoferii au prea multă încredere în tehnologie, avertizează experții. Ce arată un studiu internațional

Jean Todt, trimisul ONU pentru siguranță rutieră, a numit rezultatul îngrijorător.

Potrivit acestuia, excesul de încredere poate determina oameni să își asume riscuri inutile. În fiecare an, 1,2 milioane de persoane mor pe drumurile lumii, a amintit Todt.

Cea mai mare încredere apare tocmai în țările cu probleme grave de siguranță. În Brazilia, China și India, 94% dintre participanți se simt în siguranță.

Doar 18% dintre profesioniștii din aceste țări au aceeași părere. Rata medie de mortalitate în aceste state este dublă față de media globală analizată.

Șoferii cred că mașinile îi protejează. Specialiștii spun că această încredere poate fi periculoasă

Doar 3% dintre profesioniști consideră defecțiunile tehnice o cauză principală a accidentelor. 30% dintre experți spun că folosirea greșită a sistemelor de asistență este principalul risc.

Alți 24% consideră că anumite funcții pot distrage atenția șoferilor. Comportamentul uman rămâne, potrivit specialiștilor, cea mai mare sursă de risc în trafic.

65% dintre profesioniști cred că publicitatea exagerează capacitățile sistemelor de asistență. 62% consideră că reclamele sugerează o nevoie redusă de atenție din partea șoferului. 60% spun că mesajele publicitare ascund limitele reale ale tehnologiilor. Această comunicare poate încuraja o utilizare greșită a sistemelor moderne de siguranță.

90% dintre șoferi cred că sunt în siguranță. Experții spun că tocmai asta poate deveni un pericol

88% dintre șoferi susțin măsuri mai stricte pentru siguranța rutieră, chiar cu costuri suplimentare. Aceștia cer limite de viteză mai mici, controale mai dese și investiții în infrastructură. 68% dintre profesioniști consideră lipsa de coordonare dintre industrie și autorități o problemă majoră.

Matteo Tiraboschi, președintele executiv al companiei citate, spune că e nevoie de un angajament comun. Potrivit acestuia, industria trebuie să inoveze responsabil, iar autoritățile să creeze reguli clare.