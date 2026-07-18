Sfârșitul excesului de viteză? Bruxelles-ul ia în calcul limitarea automată a accelerației

Comisia Europeană ar putea analiza o tehnologie care ar încetini automat mașinile care depășesc limita de viteză.

Sistemul ar folosi poziționare prin satelit, hărți GPS și camere de bord, conform visordown.com.

Depășirea vitezei ar putea fi blocată automat. Planul aflat pe masa Comisiei Europene

Sistemele actuale de asistență inteligentă la viteză doar avertizează șoferii, prin semnale sonore sau lumini. Tehnologia analizată de Bruxelles ar merge mai departe și ar putea reduce automat puterea motorului. Vehiculul ar putea fi încetinit până la viteza legală, fără intervenția șoferului. Sistemele ISA actuale sunt obligatorii pe toate modelele noi vândute în UE din iulie 2024.

Mașina ar putea refuza să accelereze peste limita legală. Noua tehnologie analizată de UE

Regatul Unit a ieșit din Uniunea Europeană în 2020, dar a preluat frecvent reglementările europene privind siguranța rutieră. Sisteme precum ABS și standardele de emisii au ajuns astfel și pe piața britanică. Este puțin probabil ca producătorii să construiască vehicule separate doar pentru Marea Britanie. Din acest motiv, tehnologia ar putea ajunge indirect și pe mașinile vândute acolo.

Nelămuriri există în privința motocicliștilor

Motocicliștii ar putea fi cei mai afectați de o eventuală limitare automată a vitezei. Nu este clar dacă motocicletele ar fi incluse alături de mașini și autoutilitare.

Sistemele actuale de avertizare se confundă uneori pe drumuri secundare sau la limite temporare. O accelerare bruscă poate fi necesară pentru a evita un pericol sau pentru o depășire sigură. Extinderea controlului automat asupra accelerației ar putea fi, astfel, controversată.

Când ar putea deveni obligatorie această tehnologie?

Deocamdată, nu există nicio propunere legislativă oficială la nivelul Uniunii Europene.

Comisia Europeană explorează doar tehnologia, ca posibilă măsură viitoare de siguranță rutieră. O implementare obligatorie este puțin probabilă înainte de anul 2030.

Producătorii și legiuitorii continuă însă să caute soluții pentru reducerea numărului de victime din accidente rutiere.