UE a avut un excedent comercial-record în 2025, de peste 220 miliarde euro, la produsele medicinale și farmaceutice. Cei mai mari exportatori și parteneri externi

UE a exportat în produse medicinale și farmaceutice în valoare de 366,2 miliarde de euro și a importat 145,7 miliarde de euro, ceea ce înseamnă un excedent comercial record de 220,5 miliarde de euro, potrivit datelor biroului european de statistică.

Exporturile au crescut cu 16% (50 miliarde de euro) comparativ cu 2024, când au însumat 315,7 miliarde de euro, iar importurile au crescut cu 21% (25 miliarde de euro), de la cele 120,4 miliarde de euro din anul precedent.

Față de un deceniu în urmă, creșterea este și mai semnificativă, de 2,5 ori în cazul exporturilor și de 1,8 ori, în cazul importurilor. În 2015, exporturile erau de 146,1 miliarde de euro, iar importurile de 77,3 miliarde de euro,

Principalul exportator extra-UE și principalul importator

Potrivit datelor agregate la nivel european, în 2025, Irlanda a fost cel mai mare exportator de produse medicinale și farmaceutice din UE către țări din afara UE, cu exporturi evaluate la 93,8 miliarde de euro, urmată de Germania (67,9 miliarde euro) și Belgia (38,5 miliarde euro).

Cei mai mari importatori, respectiv țările membre care au cumpărat produse din țări din afara UE, au fost Italia (27,5 miliarde euro), Belgia (24,7 miliarde euro) și Germania (24,2 miliarde euro).

Principalii parteneri comerciali

Statele Unite au fost principala destinație pentru exporturile extra-UE de produse medicinale și farmaceutice în 2025, reprezentând 43,8% din totalul exporturilor, evaluate la 160,6 miliarde euro. Elveția a fost al doilea cel mai mare partener (16,3%, 59,7 miliarde euro), urmată de Regatul Unit (5,6%, 20,6 miliarde euro).

Tot SUA a fost pe primul loc în ceea ce privește originea importurilor către UE, cu 41,2%, 60,1 miliarde euro, urmată de Elveția (28,4%, 41,4 miliarde euro) și China (9,0%, 13,1 miliarde euro).

Situația României

Pentru România, cel mai recent anuar statistic al comerțului internațional publicat de INS, pentru 2024, arată o valoare a exporturilor de produse medicale şi farmaceutice de 1,93 miliarde de euro și importuri de 6,17 miliarde de euro, ceea ce rezultă într-un deficit al balanței comerciale de 4,24 de miliarde de euro.

Potrivit datelor mai recente, furnizate în martie reporterului Mediafax de Daniel Constantin, președintele Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), medicamentele sunt pe un loc fruntaș al produselor cu cele mai mari deficite comeciale.

Potrivit lui Daniel Constantin, în perioada 2020–2025, topul celor 20 de produse cu deficit comercial structural evidențiază un dezechilibru cronic, concentrat în jurul unor segmente industriale (industria electronică, auto, siderurgică, chimică și a materialelor plastice), energie, sector farmaceutic (medicamente, sânge folosit în industria medicală) și agroalimentare (carne de porcine).

Primele 20 de produse din clasament însumează un deficit cumulat de peste 110 miliarde euro , reflectând o combinație între lipsa capacităților interne de producție, dependența de bunurile fabricate pe piețele externe și dezindustrializarea anumitor sectoare-cheie.

„România a înregistrat un deficit cumulat de peste 21 miliarde euro la medicamente (NC 3004) și respectiv la produse imunologice, sânge și vaccinuri (NC 3002). Această situație scoate la iveală o fragilitate gravă a sistemului sanitar național, reflectând absența unei industrii farmaceutice solide, lipsa unor investiții sistemice în lanțuri de producție și procesare locală și o dependență completă de importuri pentru produse critice în domeniu”, a explicat Daniel Constantin pentru Mediafax.