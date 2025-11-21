UPDATE: Senatoarea POT a făcut primele declarații despre incident într-o declarație acordată în exclusivitate pentru MEDIAFAX: ”Am fost lovită fără motiv”. (Citește AICI declarația integrală!)

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Senatoarea POT Valentina Aldea a intrat în conflict cu soția unui bărbat cu care parlamentara are o relație, potrivit Cancan. Bărbatul și soția sa nu mai au o relație, ei fiind în divorț de mult timp.

Joi, în jurul orei 19.30, soția a mers la apartamentul soțului, situat într-un complex rezidențial, și a găsit mașina senatoarei în parcare. Ulterior, ea a provocat scandal în fața blocului și a zgâriat mașina Valentinei Aldea.

În plus, atunci când senatoarea și bărbatul au ieșit din casă, soția i-a atacat cu o bară metalică. Femeile s-au încăierat și senatoarea a sunat la 112 după ce a fost lovită peste mână cu ranga. Ulterior, victima a fost la INML și a obținut certificat medical potrivit căruia necesită 2-3 zile de îngrijire medicală.

Ambele femei au fost audiate la secția de Poliție și au depus plângere una împotriva celeilalte. Soția a primit ordonanță de reținere pentru 24 de ore și urmează să fie prezentată în fața instanței cu propunerea de arestare preventivă fiind anchetată pentru lovire și distrugere. De asemenea, Poliția a emis ordin de protecție pe numele agresoarei.

Valentina Aldea a fost aleasă pentru poziția de senator în Circumscripţia electorală nr.42 Bucureşti. Ea a candidat pe lista POT.