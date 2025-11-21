Specialiștii Institutului Național de Medicină Legală i-au eliberat parlamentarei un certificat din care reiese că are nevoie de 2-3 zile de îngrijiri medicale, iar MEDIAFAX vă prezintă în premieră imagini cu urmările agresiunii.

Senatoarea POT a mărturisit, în exclusivitate pentru MEDIAFAX, că ”am fost lovită fără motiv, doar pentru că o persoană cu un comportament profund dezechilibrat mă hărțuiește”.

”Am fost la poliție și am depus plângere, iar ulterior am fost la IML. Nu vă doresc niciodată să treceți prin ce am trecut eu ieri”, a adăugat Valentina Aldea pentru MEDIAFAX (Citiți AICI declarația integrală!).

Semnele agresiunii sunt vizibile

De altfel, reporterii noștri au intrat în posesia unor imagini exclusive cu urmările atacului care a vizat-o pe parlamentară (VEZI GALERIA FOTO!).

La 24 de ore de la incident, semnele agresiunii sunt vizibile pe fața senatoarei, mâinile, brațele și picioarele acesteia. Valentina Aldea prezintă vânătăii și zgârieturi provocate de femeia care a lovit-o cu bara din metal.

De cealaltă parte, agresoarea a fost reținută de polițiști și urmează să fie prezentată instanței cu propunerea de arestare preventivă pentru lovire și distrugere.

Mai mult, Valentina Aldea vrea să ceară și expertizarea psihiatrică a agresoarei: ”Am toată compasiunea pentru persoanele care suferă de tulburări psihice sau de comportament, însă atunci când cineva devine un pericol pentru cei din jur, autoritățile trebuie să intervină ferm. În acest caz, voi solicita o expertiză psihiatrică pentru agresoare. Este esențial ca adevărul să fie stabilit oficial”.