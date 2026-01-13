Prima pagină » Social » Fraudă cu colete inexistente. Poliția avertizează – „Un click vă poate goli contul”

Fraudă cu colete inexistente. Poliția avertizează – „Un click vă poate goli contul”

Inspectoratul de Poliție Județean Buzău atenționează asupra unei metode de fraudare care folosește fals numele firmelor de curierat.
Fraudă cu colete inexistente. Poliția avertizează – „Un click vă poate goli contul
Andreea Tobias
13 ian. 2026, 12:27, Social

De la începutul anului, un caz a fost înregistrat în județul Buzău.

Foto: IPJ Buzău

Polițiștii subliniază că o conduită preventivă face diferența în reducerea numărului de victime.

Victima este contactată prin SMS, e-mail sau telefon cu mesajul că are un colet de livrat, un pachet blocat sau o taxă suplimentară de achitat.

Foto: IPJ Buzău

Sub acest pretext, i se cere să acceseze un link și să introducă un cod pe aplicația de mesagerie.

Introducerea codului oferă acces la contactele persoanei și la datele din telefon.

Ulterior, contactele victimei primesc mesaje false de împrumut. Scopul real este sustragerea banilor.

Regulile de siguranță recomandate de poliție

Nu accesați linkuri primite prin mesaje suspecte. Nu introduceți coduri generate de astfel de linkuri pe aplicația de mesagerie.

Nu furnizați niciodată datele cardului, codurile PIN sau parolele.

Verificați întotdeauna expeditorul mesajului.

Foto: IPJ Buzău

Dacă așteptați un colet, contactați direct firma de curierat prin datele oficiale.

Nu efectuați plăți urgente cerute prin SMS sau e-mail.

Ce să faceți dacă primiți mesaje suspecte

Dacă primiți mesaje în care o cunoștință cere bani cu împrumut, contactați telefonic persoana pentru a vă asigura că nu sunteți victima unei fraude.

Firmele de curierat nu solicită niciodată date bancare complete prin telefon sau mesaje, reamintește IPJ Buzău.

Sesizați imediat poliția

Dacă ați primit un astfel de mesaj sau ați fost victima unei înșelăciuni, sesizați imediat Poliția.

Păstrați dovezile: mesajele, numerele de telefon și linkurile primite.

Foto: IPJ Buzău

Fiind vigilent, veți întrerupe lanțul persoanelor păgubite, avertizează autoritățile.

Un moment de atenție poate preveni o pagubă serioasă, conchide IPJ Buzău.

Recomandarea video

EXCLUSIV O barjă cu îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea / Peste 1100 de tone de chimicale, susține primăria / Autoritățile n-au făcut public incidentul
G4Media
Bani în plus la pensiile din ianuarie 2026, pentru pensionarii din aceste orașe din România
Gandul
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
Cancan
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport
Curtea de Conturi semnalează nereguli grave la Berceni, Prahova: cardurile primăriei, folosite de Crăciun, la benzinării din Maramureș. Bilete de avion de 10.000 de euro, fără documente justificative
Libertatea
Ce ciorbă să mănânci, în funcție de zodie. Care ți se potrivește cel mai mult
CSID
Buggy-ul american care doboară drone cu rachete de 100.000 de dolari
Promotor