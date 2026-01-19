Prima pagină » Știri externe » Iranul avertizează protestatarii care s-au alăturat revoltelor să se predea

Șeful poliției iraniene a emis luni un ultimatum protestatarilor care s-au alăturat revoltelor, spunând că trebuie să se predea în termen de trei zile sau să se confrunte cu legea.
19 ian. 2026

Guvernul din Iran s-a angajat, de asemenea, să abordeze dificultățile economice care au declanșat demonstrațiile, care au fost întâmpinate cu o represiune despre care grupurile pentru drepturile omului spun că a făcut mii de morți, potrivit France24 care citează AFP.

Protestele au constituit cea mai mare provocare la adresa conducerii iraniene din ultimii ani.

Șeful poliției naționale, Ahmad-Reza Radan, i-a îndemnat luni pe tinerii „înșelați” să se alăture „revoltelor” să se predea și să primească pedepse mai ușoare.

Cei „care s-au implicat fără să știe în revolte sunt considerați indivizi înșelați, nu soldați inamici” și „vor fi tratați cu clemență”, a declarat el pentru televiziunea de stat.

Oficialii au declarat că demonstrațiile au fost pașnice înainte de a se transforma în haos alimentat de dușmanii de moarte ai Iranului, Statele Unite și Israel, în efortul de a destabiliza națiunea.

Șefii puterilor executivă, legislativă și judiciară ale țării s-au angajat luni să lucreze „non-stop” pentru „rezolvarea problemelor legate de mijloacele de trai și economice”, potrivit unei declarații comune publicate de televiziunea de stat.

Dar, de asemenea, îi vor „pedepsi în mod decisiv” pe instigatorii „incidentelor teroriste”, se arată în declarația președintelui Masoud Pezeshkian, a președintelui parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, și a șefului sistemului judiciar, Gholamhossein Mohseni Ejei.

Pedeapsa capitală împotriva protestatarilor

A crescut alarma din cauza posibilității ca autoritățile să folosească pedeapsa capitală împotriva protestatarilor.Națiunile Unite au avertizat luni că țara folosește execuțiile ca „instrument de intimidare a statului”.

Iranul – cel mai prolific călău din lume după China, potrivit grupurilor pentru drepturile omului, ar fi executat 1.500 de persoane anul trecut, a declarat Volker Turk, comisarul ONU pentru drepturile omului, într-un comunicat.

Oficiali din domeniul securității, citați de agenția de știri iraniană Tasnim, au declarat la sfârșitul săptămânii trecute că aproximativ 3.000 de persoane au fost arestate în legătură cu demonstrațiile, dar grupurile pentru drepturile omului spun că numărul ar putea ajunge până la 20.000.

Liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat sâmbătă că autoritățile „trebuie să le rupă spatele rebelilor”.

 

 

