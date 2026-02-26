UNICEF condamnă atacurile aeriene din Myanmar: Civilii plătesc prețul conflictului

Potrivit relatărilor apărute în presa locală și confirmate de grupuri rebele, atacurile ar fi provocat numeroase victime în rândul populației, inclusiv copii, pe fondul războiului civil care continuă să destabilizeze țara.

Conform publicațiilor Myanmar Now și The Irrawaddy, paramotoare militare au lansat bombe asupra unui sat din regiunea centrală Sagaing, iar, la o zi distanță, un avion de vânătoare a executat un atac aerian în statul Rakhine, situat la aproximativ 320 de kilometri vest. În total, cel puțin 24 de persoane și-ar fi pierdut viața. Gruparea rebelă Arakan Army susține că 17 civili, inclusiv copii, au fost uciși într-o piață aglomerată, iar alți 14 au fost răniți.

Agenția Reuters precizează că nu a putut verifica independent aceste informații, iar reprezentanții guvernului militar din Myanmar nu au oferit un punct de vedere oficial.

Apelul UNICEF la respectarea dreptului umanitar

Într-un comunicat oficial, UNICEF a declarat că este „profund alarmată” de aceste lovituri aeriene și a cerut tuturor părților implicate în conflict să respecte obligațiile prevăzute de dreptul internațional umanitar.

Organizația subliniază că civilii și copiii continuă să suporte cele mai grave consecințe ale escaladării violențelor, fiind forțați să-și părăsească locuințele și să renunțe la accesul la servicii esențiale precum educația și asistența medicală.

Myanmar este cuprins de violențe de la lovitura de stat militară din 2021, când generalii au preluat puterea. De atunci, armata se confruntă cu numeroase grupări rebele într-un conflict complex, într-o țară cu aproximativ 51 de milioane de locuitori. Potrivit estimărilor ONU, circa 6.800 de civili au fost uciși și 3,6 milioane de persoane au fost strămutate, generând una dintre cele mai grave crize umanitare din Asia.

Armata a intensificat utilizarea aviației militare, inclusiv drone și paramotoare, respingând acuzațiile potrivit cărora ar viza zone rezidențiale, școli sau spitale. Reprezentanții Arakan Army susțin însă că loviturile aeriene reprezintă atacuri deliberate asupra civililor.