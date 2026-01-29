China a executat 11 membri ai unei bande criminale care conducea un imperiu de escrocherii online

Familia Ming era una dintre așa-numitele patru familii din nordul Myanmarului, potrivit CNN.

Sindicatele criminale conduceau sute de complexe care se ocupau cu fraude pe internet, prostituție și producție de droguri. Membrii dețineau poziții importante în administrația locală și miliția aliniată cu junta aflată la putere în Myanmar.

Condamnați pentru omucidere, detenție ilegală și fraudă

Cele 11 persoane executate au fost condamnate la moarte în septembrie. Au fost găsite vinovate de crime, inclusiv omucidere, detenție ilegală și fraudă, a raportat agenția de știri Xinhua.

Doi dintre inculpați au făcut apel. Cazul a fost trimis la Curtea Supremă a Poporului, cea mai înaltă instanță din China. Instanța supremă a menținut verdictul inițial, potrivit Xinhua.

Familia criminală era condusă de Ming Xuechang. Grupul era de mult timp legat de un complex infam numit Crouching Tiger Villa din Kokang. Este o regiune autonomă la granița Myanmarului cu China.

La apogeu, grupul avea 10.000 de persoane care se ocupau de escrocherii și alte infracțiuni. Informația a fost confirmată de postul public de televiziune chinez CCTV.

Industria de miliarde de dolari din Laukkaing

Capitala Kokang, Laukkaing, se afla în centrul unei industrii de escrocherii de miliarde de dolari. Activitatea a prins rădăcini în zone fără lege din Myanmar. Muncitorii traficați erau folosiți pentru a înșela străini cu scheme sofisticate online.

După ani de plângeri din partea rudelor lucrătorilor traficați și după o atenție crescândă din partea mass-media internaționale, Beijingul a luat măsuri drastice împotriva complexelor în 2023.

În noiembrie același an, China a emis mandate de arestare pentru membrii familiei. Aceștia au fost acuzați de fraudă, crimă și trafic de persoane. Autoritățile chineze au oferit recompense între 14.000 și 70.000 de dolari pentru capturarea lor.

Șeful familiei s-a sinucis în detenție

Șeful familiei, Ming Xuechang, fusese și membru al parlamentului statului Myanmar. S-a sinucis ulterior în timpul detenției, a raportat la acea vreme presa de stat chineză.

Fiul său, Ming Guoping, era lider al Forței de Pază a Frontierei Kokang, aliniată juntei militare. Nepoata sa, Ming Zhenzhen, s-au numărat printre cei executați, a raportat joi Xinhua.

Înainte de a fi executați, aceștia s-au întâlnit cu rudele apropiate, se arată în raport.

Colaborare cu alte sindicate criminale

Sindicalul familiei Ming a conspirat cu liderul unui alt sindicat, Wu Hongming. Acesta a fost și el executat. Împreună au ucis, rănit și reținut ilegal lucrători implicați în escrocherii. Activitățile lor au dus la moartea a 14 cetățeni chinezi, potrivit Xinhua.

Într-un incident din octombrie 2023, patru persoane au fost ucise. Membrii grupului ar fi deschis focul asupra unor persoane aflate într-un complex de escroci.

Mass-media de stat chineză CCTV a relatat că grupul transfera lucrători din parcul de fraudă cibernetică sub pază armată. Mișcarea a avut loc după ce fusese informat că poliția plănuia un raid asupra complexului.

Industria de escrocherii valorează 43 de miliarde de dolari pe an

Bandițele de escroci din Asia de Sud-Est fură peste 43 de miliarde de dolari pe an. Cifrele au fost publicate de Institutul pentru Pace al Statelor Unite, fondat de Congresul american.

În Myanmar, complexele de escroci au fost protejate de corupția și anarhia care au saturat de mult timp regiunile de frontieră ale țării.

Sindicatele criminale și grupurile armate care le găzduiesc au exploatat aproape cinci ani de război civil devastator. Conflictul le-a permis să-și extindă afacerile.

Măsurile drastice ale Chinei împotriva acestor rețele criminale marchează o schimbare importantă în abordarea Beijingului față de problema traficului de persoane și a escrocherii online din regiunile de frontieră.