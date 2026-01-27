Cifre alarmante: tot mai mulți copii sunt afectați de această problemă gravă

Sănătatea dentară la această vârstă nu este doar o problemă estetică, ci poate avea și un impact pe termen lung asupra dezvoltării întregului organism.

Starea dinților la o vârstă foarte fragedă spune multe despre obiceiurile de îngrijire dentară și eficacitatea prevenirii. Carii dentare, deteriorarea prematură a dinților de lapte și pierderea dinților sunt probleme care pot fi în mare parte prevenite cu o atenție regulată, controale stomatologice pediatrice adecvate și o educație conștientă, potrivit Bild.

Din ce cauză se strică dinții

Dinții copiilor se strică cel mai adesea din cauza rutinei inadecvate de îngrijire dentară. Se strică din cauza consumului frecvent de alimente și băuturi zaharoase și a supravegherii insuficiente din partea părinților. În multe cazuri, îngrijirea dinților de lapte este subestimată, chiar dacă starea lor are un impact direct asupra sănătății dinților permanenți.

Dinții de lapte sunt deosebit de vulnerabili între vârsta de 3 și 6 ani. Atunci, copiii sunt mai independenți, dar încă nu sunt capabili să se spele pe dinți corect și temeinic. În această perioadă, controalele regulate și asistența părinților sunt esențiale pentru prevenirea cariilor dentare.

Cariile dentare pot fi prevenite la copiii de vârstă preșcolară prin periajul dinților de două ori pe zi, utilizarea unei paste de dinți cu fluor și o alimentație sănătoasă. Controlul stomatologic regulat și învățarea tehnicilor corecte de la o vârstă fragedă joacă, de asemenea, un rol important.

Grădinița este și ea importantă în dezvoltarea obiceiurilor de îngrijire dentară. Perierea dinților în grup, sesiunile de demonstrație și implicarea profesioniștilor pot ajuta copiii să considere îngrijirea dentară ca o parte naturală a rutinei lor zilnice.

Potrivit specialiștilor, copiii ar trebui să meargă la dentist cel puțin o dată pe an. Ideal ar fi la fiecare șase luni. Controlul regulat permite depistarea timpurie a problemelor, înainte de a fi necesară o intervenție mai serioasă.

Cum se poate învăța spălatul corect pe dinți?

Spălatul corect pe dinți poate fi învățat cu ajutorul poveștilor, cântecelor sau aplicațiilor pentru spălatul pe dinți. Experiențele pozitive îi ajută pe copii să se bucure de îngrijirea dentară zilnică și să o efectueze în mod independent.

Potrivit unui grup de lucru din Germania, pentru îngrijirea dentară a tinerilor, aproximativ jumătate dintre copii sunt afectați de carii. În 2024, dinții a peste 27% dintre copiii de șase ani necesitau tratament, iar aproape 15% dintre ei fuseseră deja tratați.