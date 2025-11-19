Dentistul dezvăluie când trebuie să te speli pe dinți pentru a-i proteja

Momentul în care ne spălăm pe dinți poate afecta acumularea plăcii bacteriene. De asemenea, influențează rezistența smalțului și sănătatea orală pe termen lung, scrie Express.

Când să ne spălăm dinții dimineața pentru protecție maximă

Momentul ideal pentru spălatul dinților dimineața este ora 7.15 sau imediat după trezire. În timpul nopții, bacteriile orale se multiplică semnificativ pe dinți.

De aceea multe persoane se trezesc cu o senzație de „peliculă” pe dinți. Respirația matinală este și ea un semn al acestei acumulări bacteriene.

Spălatul dinților imediat după trezire întrerupe acumularea bacteriilor. Cu cât stăm mai mult în pat, cu atât mai mult timp au bacteriile să se înmulțească pe dinți.

De ce să ne spălăm pe dinți înainte de micul dejun

Înainte de micul dejun trebuie să ne spălăm dinții, nu după. Poate părea greșit, dar acest lucru protejează dinții în mod eficient.

Când ne spălăm dinții dimineața, nu îndepărtăm doar placa bacteriană de pe dinți. De asemenea, aplicăm un strat protector de fluor peste smalț înainte de a-l expune la alimente acide.

Greșeala care strică dinții: spălatul după micul dejun

Spălatul dinților creează o barieră împotriva acizilor. Stimulează și producția de salivă, care ajută la neutralizarea bacteriilor dăunătoare de pe dinți.

Spălatul dinților imediat după micul dejun poate deteriora dinții. Acest lucru se întâmplă mai ales dacă masa include alimente acide sau zaharoase.

Micul dejun obișnuit include suc de portocale, smoothie-uri din fructe și cereale. Acestea sunt acide sau bogate în zahăr, ceea ce înmoaie temporar smalțul dinților.

Dacă ne spălăm dinții în timp ce smalțul este încă în stare moale, putem uza treptat suprafața exterioară a dinților.

Reguli pentru dinți sănătoși seara

Seara trebuie să ne culcăm cu dinții cât mai curați posibil. Nu lăsăm resturi alimentare și zaharuri pe dinți timp de câteva ore.

Pentru protecție optimă pe timp de noapte, ne periem bine dinții cu pastă de dinți cu fluor. Spălatul dinților trebuie să fie ultimul pas în rutina de seară.

După spălatul dinților, evităm gustările, băuturile răcoritoare și sucurile. Bem doar apă plată, deoarece fluxul de salivă scade în timpul somnului.

Cafeaua și spălatul dinții: când să ne spălăm

Dacă bem cafea dimineața, nu ne spălăm dinții imediat după aceea. Cafeaua este acidă, iar spălatul imediat poate răspândi acidul pe suprafața dinților.

Așteptăm aproximativ 30 de minute după ce bem cafea. În acest timp, ne clătim cu apă pentru a dilua aciditatea și a minimiza petele de pe dinți.