Schema de ajutor de stat e-Mobility, modificată: investițiile în energie regenerabilă și stocare devin eligibile

„Pregătim o modificare esențială a schemei de ajutor de stat e-Mobility, prin care vom introduce o nouă categorie de cheltuieli eligibile, investițiile în producerea de energie din surse regenerabile și în sisteme de stocare, direct integrate cu infrastructura de reîncărcare”, a declarat ministrul.

Acesta a arătat că, în numeroase zone, rețelele funcționează la capacitate maximă.

„În numeroase zone, rețelele de distribuție funcționează la limita capacității și nu permit acordarea în ritm susținut a sporurilor de putere necesare dezvoltării stațiilor de reîncărcare de mare capacitate. În aceste condiții, a continua dezvoltarea exclusiv dependent de rețea înseamnă, de fapt, a încetini tranziția către mobilitatea electrică”, a afirmat Șerban.

Potrivit ministrului, modificarea are rolul de a reduce presiunea asupra sistemului energetic și de a accelera investițiile.

„Prin această modificare, reducem presiunea asupra rețelei, oferim flexibilitate beneficiarilor și permitem dezvoltarea accelerată a capacităților de încărcare acolo unde, în prezent, există blocaje tehnice”, a spus el.

Șerban a subliniat că măsura este justificată și de contextul economic actual.

„Intervenția răspunde direct contextului economic actual, marcat de volatilitatea prețurilor la energie, amplificată de evoluțiile geopolitice și de tensiunile din Orientul Mijlociu. Integrarea producției de energie regenerabilă și a stocării în proiectele de infrastructură de reîncărcare înseamnă costuri mai predictibile, reziliență operațională și protejarea investițiilor pe termen lung”, a declarat ministrul Transporturilor.

„Nu este doar o ajustare tehnică, ci o decizie strategică. România are nevoie de soluții care funcționează în practică. Iar această modificare exact asta face. Elimina blocaje, optimizează resursele și duce mai departe, în mod concret, obiectivul de decarbonizare a sectorului transporturilor”, a conchis ministrul Transporturilor.