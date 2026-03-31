Microbuzele electrice produse de Aveuro International câștigă teren în Europa. Succes confirmat pe piața din Franța – COMUNICAT

Un moment important în dezvoltarea companiei pe piața franceză a fost organizarea unui eveniment de vânzări Aveuro – Negobus, dedicat promovării modelelor de microbuze electrice marca Aveuro, în variante pentru transport școlar și transport urban. Evenimentul s-a desfășurat în sudul Franței, la Hasparren, sediul partenerului local Negobus.

La acțiune au participat aproximativ 25 de companii de transport din Franța, alături de consultanți financiari și reprezentanți ai presei. În cadrul evenimentului au fost organizate sesiuni de test drive, oferind participanților posibilitatea de a experimenta direct performanțele vehiculelor electrice Aveuro. Feedback-ul primit a fost unul extrem de pozitiv, o parte dintre participanți plasând deja comenzi prin intermediul dealerului local.

Negobus, partenerul Aveuro International din Franța, comercializează microbuzele electrice marca Aveuro de aproximativ 5 ani, contribuind activ la dezvoltarea și consolidarea prezenței brandului pe această piață.

Microbuzele electrice produse de Aveuro International sunt destinate transportului urban și periurban și se remarcă prin eficiență energetică, costuri reduse de operare și un impact minim asupra mediului. Acestea răspund cerințelor actuale de mobilitate sustenabilă, fiind potrivite atât pentru transport public, cât și pentru servicii private sau comunitare.

Producția este realizată în România, la unitatea din Câmpina, unde compania integrează tehnologii moderne și respectă standarde ridicate de calitate. În contextul creșterii cererii pentru soluții de transport electric în Europa, Aveuro International își continuă strategia de extindere internațională și dezvoltare a portofoliului de produse.

Succesul înregistrat pe piața franceză confirmă competitivitatea industriei românești și capacitatea Aveuro International de a livra soluții inovatoare pe piețe mature, contribuind totodată la tranziția către un transport sustenabil la nivel european.