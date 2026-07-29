Turcia și Irak semnează un parteneriat energetic „istoric” / Ali al-Zaidi: „Putem furniza Turciei un milion de barili de petrol pe zi. Nu trebuie să depindeți de altcineva”

Turcia și Irakul deschid un nou capitol al cooperării energetice, după ce Ankara a decis să înlocuiască vechiul acord privind transportul petrolului cu un parteneriat extins, potrivit AlJazeera.

Președintele Recep Tayyip Erdogan a confirmat că al-Zaidi s-a oferit să furnizeze Turciei 1 milion de barili pe zi.

„Da, este corect. Odată ce vom transfera 1 milion de barili de petrol din vecinul nostru, Irakul, acesta ne va satisface nevoile”, a spus el.

La rândul său, premierul irakian Ali al-Zaidi a declarat: „Putem livra Turciei un milion de barili de petrol pe zi. Nu trebuie să depindeți de altcineva”.

Anunțul a venit în timpul unei conferințe de presă comune susținute la Ankara alături de premierul irakian Ali al-Zaidi.

Acordul energetic din 1975 a expirat recent, iar acum Turcia și Irak caută un nou cadru de cooperare

Erdogan a precizat că societatea de stat Turkish Petroleum va prelua o participație de 15% în compania BP Energy Company of Kirkuk Limited, care administrează câmpul petrolier Kirkuk din nordul Irakului.

Vizita premierului irakian a coincis cu expirarea, pe 27 iulie, a acordului semnat în 1975 pentru operarea conductei Kirkuk – Ceyhan, prin care petrolul irakian ajunge la terminalul turc Ceyhan, de la Marea Mediterană.

În locul prelungirii acestui acord, cele două state negociază un nou cadru de cooperare în domeniul energiei.

Turcia urmărește diversificarea surselor de aprovizionare

„Semnificația acestei înțelegeri depășește simplele legături energetice”, a declarat pentru Al Jazeera Mehmet Celik, coordonator editorial al Daily Sabah, care accentuează pe ideea că miza e mai amplă decât cea energetică.

„Turcia își diversifică sursele de energie, așa cum a făcut-o întotdeauna. Dar, în cazul Irakului, există și alte două dimensiuni: securitatea și proiectul rutier de dezvoltare.”

Acordul depășește, așadar, domeniul alimentării cu petrol a Turciei și țintește consolidarea cooperării cu Irakul în domeniul securității și al proiectelor de infrastructură.

Criza Ormuz obligă la găsirea altor soluții

În opinia sa, contextul regional a accelerat apropierea dintre Ankara și Bagdad.

Tensiunile din jurul Strâmtorii Ormuz și blocajele din zonă au crescut interesul pentru rute alternative de transport al energiei, iar Turcia încearcă să-și consolideze rolul de hub energetic între Orientul Mijlociu și Europa.

„Suntem în dialog strâns cu frații noștri irakieni pentru a ne asigura că procesul nostru către o Turcie fără teroare și viziunea noastră asupra unei regiuni fără teroare devin realitate”, a declarat Erdogan în timpul conferinței de presă cu al-Zaidi.