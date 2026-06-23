Tensiunile Varșovia – Kiev se accentuează: Volodimir Zelenski boicotează Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei din Polonia

Anunțul a fost făcut marți de prim-ministra Iulia Svîrîdenko, care a anunțat că va conduce delegația ucraineană la conferința de la Gdansk, confirmând astfel absența președintelui ucrainean, notează AFP.

„O să conduc delegația Ucrainei și activitatea noastră generală la Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei din 2026, care va avea loc la Gdansk. Echipa ucraineană include reprezentanți ai companiilor ucrainene, șefi de companii de stat, lideri ai comunităților din întreaga țară, precum și oficiali guvernamentali și membri ai parlamentului”, a transmis pe X șefa guvernului de la Kiev.

Formatul reunește lideri politici și reprezentanți ai mediului economic, în principal din Europa, pentru a discuta proiectele de reconstrucție ale Ucrainei. Cu toate acestea, reuniunea de anul acesta se petrece în contextul relațiile tensionate dintre Zelenski și Karol Nawrocki.

Ordinul Vulturul Alb și moștenirea UPA

Tensiunile au fost accentuate după ce liderul de la Varșovia a anunțat retragerea celei mai înalte distincții poloneze, Ordinul Vulturul Alb, acordată anterior lui Volodimir Zelenski. Președintele a recurs la acest gest după ce Zelenski a numit o unitate militară Armata Insurgentă Ucraineană (UPA).

Ca răspuns la decizia președintelui polonez, Zelenski a returnat distincția primită, fiind urmat și de foștii președinți ai Ucrainei Leonid Kucima, Viktor Iușcenko și Petro Poroșenko.

UPA este considerată în Polonia responsabilă pentru moartea a peste 100.000 de polonezi în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial în masacrul de la Volînia.

Kievul recunoaște masacrele, dar respinge termenul de genocid, descriindu-le ca pe un conflict în contextul Războiului mai amplu. De asemenea, organizația este privită în principal ca un simbol al luptei pentru independența țării față de Uniunea Sovietică.

Liderul ucrainean a acuzat unii politicieni polonezi că încearcă să obțină avantaje electorale prin alimentarea sentimentelor anti ucrainene, întrucât Polonia găzduiește 1.5 milioane de refugiați ucraineni.

„Noi apărăm Polonia, noi apărăm Europa chiar acum, nu invers. Soldații noștri o apără, iar ucrainenii mor”, a declarat duminică Zelenski.