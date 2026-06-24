Zelenski nu va participa la conferința din Polonia privind reconstrucția Ucrainei. Tensiunile dintre Kiev și Varșovia, motivul principal

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu va participa la conferința internațională dedicată reconstrucției postbelice a Ucrainei, organizată în această săptămână în Polonia, relatează Euractiv.

Anunțul a fost făcut marți de autoritățile de la Kiev, având în vedere conflictul diplomatic dintre cele două țări, care este legat de interpretarea unor episoade din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Problemele au apărut după ce președintele ucrainean a decis luna trecută să denumească o unitate militară după Armata Insurgentă Ucraineană (UPA), o formațiune naționalistă implicată în masacre împotriva polonezilor în timpul războiului.

Ca reacție, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, i-a retras liderului ucrainean cea mai înaltă distincție a statului polonez, Ordinul Vulturului Alb.

Decizia respectivă a determinat mai mulți oficiali ucraineni de rang înalt să returneze, la rândul lor, decorațiile primite din partea Poloniei.

Disputa riscă să afecteze Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei, care începe joi la Gdańsk și va reuni lideri politici, reprezentanți ai mediului de afaceri, oficiali internaționali. Tema acestei conferințe este refacerea Ucrainei după război și care sunt pașii care pot fi urmați.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Georgiy Tykhy, a anunțat că delegația ucraineană va fi condusă de premierul Yulia Svyrydenko. El a spus că decizia a fost luată pentru a evita „politizarea excesivă” și „scandalurile”.

Totodată, oficialul a declarat că relațiile diplomatice dintre cele două state continuă.

„Prin canale diplomatice, suntem în contact permanent”, a spus Georgiy Tykhy.

Polonia a fost unul dintre cei mai importanți aliați ai Ucrainei după invazia rusească din 2022, mai ales pentru că a primit sute de mii de refugiați și a devenit un centru logistic pentru ajutorul militar și umanitar occidental destinat Kievului.

Conferința de la Gdańsk, organizată anterior la Roma, Berlin și Lugano, avea rolul de a consolida poziția Poloniei ca partener strategic al Ucrainei.

În încercarea de a calma situația, premierul polonez Donald Tusk, care este rivalul politic al președintelui Karol Nawrocki, a făcut apel la echilibru.

„Mă bazez, de asemenea, pe faptul că atât în Polonia, cât și în Ucraina vor exista mai multe persoane capabile să facă față acestor stări de spirit și emoții și care vor conduce atât Polonia, cât și Ucraina spre viitor”, a declarat Tusk.

Deși a reafirmat sprijinul pentru Ucraina, Donald Tusk a spus că responsabilitatea pentru actuala criză diplomatică aparține Kievului și l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să își reconsidere decizia privind denumirea unității militare.

Reacțiile din Ucraina, după aceste anunțuri, nu au întârziat să apară. În weekend, Volodimir Zelenski i-a acuzat pe politicienii polonezi că încearcă să obțină beneficii electorale și că alimentează sentimentele anti-ucrainene.

„Noi apărăm Polonia, noi apărăm Europa în acest moment, nu invers. Luptătorii noștri o apără, iar ucrainenii mor”, a declarat liderul ucrainean pentru presa din țara sa.