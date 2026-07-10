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Un croat a murit la Costinești. Venise în România, însoțit de fiul său de 17 ani, pentru a participa la ”Beach, Please!”

Un cetățean croat în vârstă de 54 de ani a murit, joi seară, în autoturismul personal, la Costinești, într-o parcare din exteriorul Festivalului ”Beach, Please!”.
Un croat a murit la Costinești. Venise în România, însoțit de fiul său de 17 ani, pentru a participa la ”Beach, Please!”
litoral Marea Neagra/ MEDIAFAX FOTO
Marius Vale
10 iul. 2026, 10:59, Social
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Surse medicale au declarat pentru Mediafax că bărbatul ar fi suferit un stop cardiac. Paramedicii ajunși la fața locului au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, a fost declarat decesul.

Incidentul s-a produs într-o zonă de parcare situată în afara perimetrului festivalului.

El venise în România, însoțit de fiul său de 17 ani, pentru a participa la ”Beach, Please!”

Fiul bărbatului, preluat de autorități

Cetățeanul croat venise în România însoțit de fiul său minor. Organizatorii festivalului au transmis că adolescentul are 17 ani.

După decesul tatălui său, minorul a fost preluat de reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, alături de polițiști din cadrul Serviciului pentru Imigrări Constanța, pentru a primi sprijinul necesar.

Polițiștii au deschis cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs decesul.

Reacția organizatorilor „Beach, Please!”

Organizatorii festivalului au confirmat incidentul și au precizat că echipele medicale au intervenit imediat.

„În cursul nopții trecute, un cetățean croat în vârstă de 54 de ani, care își însoțea fiul de 16 ani la festival, s-a simțit rău în timp ce se afla în autoturismul personal, în zona parcării din afara perimetrului festivalului. Echipele medicale au intervenit imediat și i-au acordat îngrijiri de specialitate”, au transmis reprezentanții evenimentului.

„Cu profundă tristețe, confirmăm că, în ciuda tuturor eforturilor depuse de personalul medical, persoana a fost declarată decedată. Suntem alături de familia îndoliată și oferim tot sprijinul necesar în aceste momente dificile. Menținem un dialog permanent cu autoritățile și cu reprezentanții medicali implicați în gestionarea acestei situații”, au mai precizat organizatorii.

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