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Liderul suprem iranian a emis o declarație privind acordul Iran–SUA. Ce spune

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a transmis o declarație oficială după semnarea unui memorandum de înțelegere între Iran și Statele Unite, în contextul negocierilor cu administrația Donald Trump.
Liderul suprem iranian a emis o declarație privind acordul Iran–SUA. Ce spune
Mojtaba Khamenei, liderul Iranului/Mediafax Foto/Abacapress Hepta.jpg
Andrei Rachieru
18 iun. 2026, 22:05, Știri externe
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Acesta a afirmat că, „în principiu”, nu a fost de acord cu încheierea unui acord cu partea americană, pe care a acuzat-o că a folosit „toate pârghiile posibile” pentru a influența procesul.

Totuși, liderul iranian a precizat că a acordat aprobarea după ce președintele Iranului și-a asumat responsabilitatea deciziei în cadrul Consiliului Suprem de Securitate Națională.

În declarație se arată că, deși au existat divergențe interne, autoritățile de la Teheran susțin că vor urmări protejarea intereselor naționale, iar eventualele negocieri directe viitoare „nu înseamnă acceptarea poziției inamicului”.

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