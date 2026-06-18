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Coreea de Nord își recheamă ambasadorul din Marea Britanie, în semn de protest față de sancțiunile impuse unei tabere de copii

Coreea de Nord și-a rechemat ambasadorul din Marea Britanie la doar o lună după preluarea mandatului și a redus nivelul relațiilor diplomatice cu Londra, ca reacție la sancțiunile britanice impuse taberei internaționale pentru copii Songdowon. Guvernul de la Londra a acuzat că tabăra face parte din programul Rusiei de deportare și reeducare a copiilor ucraineni din regiunile ocupate.
Coreea de Nord își recheamă ambasadorul din Marea Britanie, în semn de protest față de sancțiunile impuse unei tabere de copii
Sursa: Freepik
Radu Mocanu
18 iun. 2026, 08:10, Știri externe
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Ambasada Coreei de Nord la Londra a anunțat că ambasadorul Mun Myong Sin a fost retras din funcție, iar relațiile diplomatice dintre cele două state au fost coborâte la nivel de însărcinat cu afaceri. 

Potrivit reprezentanței diplomatice, măsura va rămâne în vigoare până când autoritățile britanice vor ridica sancțiunile impuse taberei internaționale pentru copii Songdowon, notează site-ul NK News, citat de Reuters

În luna mai, Marea Britanie a inclus tabăra pe lista entităților sancționate, considerând-o parte a programelor de tineret coordonate de Kremlin și a structurilor implicate în deportarea și îndoctrinarea copiilor ucraineni. 

Scandalul diplomatic și acuzații de „demonizare a Rusiei”

La momentul impunerii sancțiunilor, autoritățile de la Phenian au transmis că Marea Britanie încearcă să „demonizeze Rusia” și să afecteze imaginea internațională a Coreei de Nord.

Întreaga controversă a început după ce un raport al Centrulului Regional pentru Drepturile Omului din Ucraina a publicat un raport potrivit căruia doi adolescenți ucraineni au fos trimiși în tabăra Songdowon. 

Ce doi copii, un băiat de 12 ani și o fată de 16 ani, au fost incluși în activități propagandistice perecum lecții despre lupt aîmpotriva Japoniei imperiale și întâlniru cu vetereani nord-coreeni.

Ministerul de Externe al Coreei de Nord a condamnat, de asemenea, sancțiunile, afirmând că acestea sunt nefondate și afectează drepturile și interesele copiilor nord-coreeni și a avertizat atunci că Regatul Unit va plăti un preț pentru această decizie. 

Diplomația britanică nu a răspuns, însă relațiile bilaterale au rămas limitate și după pandemie. Deși Londra a numit anul trecut un nou ambasador pentru Coreea de Nord, ambasada britanică din Phenian este în continuare închisă. 

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