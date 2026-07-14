Lovitură ca în filme în Transnistria. Un bancomat a fost aruncat în aer, iar suspecții au fugit cu banii

Jaful a avut loc la un bancomat amplasat într-un centru comercial din Bender, unul dintre principalele orașe ale regiunii separatiste Transnistria.

Potrivit autorităților separatiste, suspecții au distrus bancomatul, cel mai probabil cu ajutorul unui amestec inflamabil, după care au luat banii din interior și au fugit.

„Așa-numitul minister de interne” din Transnistria, instituție a administrației separatiste nerecunoscute internațional, a publicat fotografii de la locul incidentului și a anunțat deschiderea unei anchete.

Instituția susține că la jaf ar fi participat patru bărbați îmbrăcați în haine închise la culoare și le-a cerut cetățenilor să ofere informații care ar putea ajuta la identificarea acestora.

Tăcere asupra prejudiciului

Autoritățile nu au anunțat încă suma de bani furată și nici nu au precizat dacă în urma exploziei au existat persoane rănite.

Bender este al doilea oraș ca mărime din Transnistria. Tteritoriul, recunoscut internațional ca parte a Republicii Moldova, este controlat de administrația de la Tiraspol.

Ancheta este desfășurată de structurile de ordine ale administrației separatiste.