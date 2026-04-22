Un fost ministru rus al Apărării susține că cetățenii ruși din Transnistria sunt „sub amenințare”: Rusia va lua toate măsurile necesare pentru a-i proteja

„Nu trebuie uitat faptul că peste 220.000 de cetățeni ruși locuiesc în Transnistria. Interesele și siguranța lor sunt acum amenințate din cauza acțiunilor nechibzuite și iresponsabile ale Kievului și Chișinăului”, spune Șoigu, într-un interviu acordat publicației Komsomolskaya Pravda, citat de Reuters.

Acesta a mai spus că Moscova este pregătită să intervină pentru protejarea propriilor cetățeni. „Dacă va fi nevoie, Rusia va lua toate măsurile necesare și va folosi toate metodele disponibile pentru a-i proteja în temeiul constituției. Nu trebuie să excludeți nimic, iar noi luăm în considerare toate scenariile posibile, chiar și pe cele mai puțin probabile”, declară Șoigu.

Transnistria, o regiune pro-rusă care s-a separat de Moldova înainte de destrămarea Uniunii Sovietice, funcționează de peste trei decenii ca entitate de facto independentă, după Războiul din 1992.

În ultimele zile, tensiunile dintre Chișinău și Tiraspol au crescut după ce autoritățile moldovene au refuzat accesul unor comandanți ai trupelor ruse de menținere a păcii din Transnistria, dar și după ce autoritățile separatiste au respins planurile de extindere a taxelor vamale și a TVA-ului asupra regiunii.

Deși delegațiile autorităților de la Chișinău și Tiraspol nu au înregistrat progrese în soluționare conflictului înghețat, Șoigu a mai spus: „Nimic nu este imposibil. Ai nevoie de bunăvoință și condiții. Dar ai impresia că Chișinăul face totul pentru ca aceasta să nu existe voință de reunificare sau condiții adecvate pentru ca aceasta să se întâmple”.