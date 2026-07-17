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Cercetătorii schimbă perspectiva asupra longevității: totul începe înainte de naștere

Știința longevității reprezintă un subiect important pentru mulți cercetători: cum am putea adăuga ani la durata vieții și, în același timp, să evităm bolile și degradarea asociată îmbătrânirii.
Cercetătorii schimbă perspectiva asupra longevității: totul începe înainte de naștere
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
17 iul. 2026, 09:40, Ştiinţă-Sănătate
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Există numeroase moduri de a aborda această temă, de la genetica cu care ne naștem până la alimentația pe care o avem de-a lungul vieții, arată ScienceAlert.

Acum, o echipă internațională de cercetători propune ca studiile și intervențiile privind longevitatea să înceapă cât mai devreme posibil – chiar înainte de naștere.

Principalul argument este că prea multe cercetări privind longevitatea se concentrează asupra ultimelor etape ale vieții, când o mare parte din deteriorările organismului s-ar putea să fie deja produse.

Autorii subliniază că, deși numeroase studii anterioare au analizat factorii din copilărie care influențează durata vieții, lipsește încă o abordare unitară care să evalueze procesul de îmbătrânire pe parcursul întregii vieți.

Conceptul de „peakspan”

De exemplu, markerii biologici ai îmbătrânirii utilizați la adulți nu pot fi aplicați direct copiilor, deoarece la vârste fragede aceștia pot avea semnificații diferite. Cercetătorii consideră că un consorțiu dedicat ar putea rezolva astfel de neconcordanțe.

Cercetătorii introduc și conceptul de „peakspan”, perioada din viață în care o persoană atinge nivelul maxim de performanță. Potrivit lor, nu este important doar câți ani trăim sau câți dintre aceștia sunt lipsiți de boli, ci și cât timp petrecem în perioada considerată apogeul vieții.

Pentru a înțelege mai bine acest proces, oamenii de știință propun integrarea sistematică a datelor biologice, a caracteristicilor clinice și a măsurătorilor funcționale din toate etapele dezvoltării. Acest lucru ar permite construirea unor traiectorii biologice pe termen lung, utile pentru estimarea riscurilor și pentru dezvoltarea intervențiilor preventive.

În paralel, consorțiul ar urma să dezvolte metode de diagnostic și tratament adaptate fiecărei vârste, care să poată fi integrate în îngrijirea obstetricală și pediatrică de rutină. Scopul este mutarea accentului de la tratarea bolilor după apariția lor la prevenție și optimizarea stării de sănătate pe termen lung.

„Înființarea unui consorțiu dedicat medicinei longevității pe întreg parcursul vieții ar trebui să îmbunătățească atât cercetarea, cât și practica medicală”, au concluzionat cercetătorii.

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