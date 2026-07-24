Mașină-capcană interceptată de poliție lângă granița cu Irlanda

Membrii Unității Speciale de Detectivi a Gardei au oprit vehiculul care circula pe N2 la sud de Carrickmacross, comitatul Monaghan.

Garda a solicitat apoi asistența echipei EOD (Dezasamblarea Munițiilor Explozive) a Forțelor de Apărare Irlandeze, care a efectuat o examinare a vehiculului, scrie The Independent.

Șoferița vehiculului, în vârstă de aproximativ 20 de ani, a fost arestată la fața locului și a rămas în custodia Gardei vineri.

Un alt suspect, un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani, a fost arestat ulterior și este reținut la o secție Garda din zona Dublin.

Comisarul Gardei, Justin Kelly, a confirmat detaliile operațiunii în timp ce vorbea cu presa la un eveniment de absolvire al Gardei din comitatul Tipperary, vineri.

„Ca să fie clar, ceea ce am găsit a fost o confiscare extrem de semnificativă”, a spus el. „Deci, acesta a fost un dispozitiv exploziv”.