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Mașină-capcană interceptată de poliție lângă granița cu Irlanda

O mașină-capcană a fost interceptată în tranzit în apropierea graniței cu Irlanda, într-o operațiune care viza republicanii disidenți, a transmis Unitatea Specială de Detectivi a Poliției (Garda) din Irlanda.
Mașină-capcană interceptată de poliție lângă granița cu Irlanda
sursa Pixabay
Laura Buciu
24 iul. 2026, 16:08, Știri externe
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Membrii Unității Speciale de Detectivi a Gardei au oprit vehiculul care circula pe N2 la sud de Carrickmacross, comitatul Monaghan.

Garda a solicitat apoi asistența echipei EOD (Dezasamblarea Munițiilor Explozive) a Forțelor de Apărare Irlandeze, care a efectuat o examinare a vehiculului, scrie The Independent.

Șoferița vehiculului, în vârstă de aproximativ 20 de ani, a fost arestată la fața locului și a rămas în custodia Gardei vineri.

Un alt suspect, un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani, a fost arestat ulterior și este reținut la o secție Garda din zona Dublin.

Comisarul Gardei, Justin Kelly, a confirmat detaliile operațiunii în timp ce vorbea cu presa la un eveniment de absolvire al Gardei din comitatul Tipperary, vineri.

„Ca să fie clar, ceea ce am găsit a fost o confiscare extrem de semnificativă”, a spus el. „Deci, acesta a fost un dispozitiv exploziv”.

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