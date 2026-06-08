Plan secret la Washington? Trump vrea să cumpere un arhipelag strategic din Oceanul Indian

Potrivit unor informații publicate de presa britanică, planul a apărut după ce negocierile dintre Marea Britanie și Mauritius privind transferul suveranității asupra arhipelagului au intrat în impas.

Propunerea ar fi fost susținută de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, iar negocierile directe ar urma să înceapă imediat ce transferul de suveranitate către Mauritius va fi finalizat, scrie The Guardian.

SUA vor să cumpere Insulele Chagos pentru a proteja baza militară Diego Garcia

Interesul Washingtonului este legat în principal de importanța strategică a bazei Diego Garcia, utilizată de armata americană și britanică pentru operațiuni militare în Orientul Mijlociu și regiunea Indo-Pacific.

Situată la aproximativ 3.800 de kilometri de Iran, baza găzduiește infrastructură militară capabilă să susțină operațiuni aeriene și sisteme de armament cu rază lungă de acțiune. În contextul tensiunilor dintre Statele Unite, Israel și Iran, Diego Garcia a devenit un punct esențial pentru securitatea regională.

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, Iranul ar fi lansat deja mai multe atacuri asupra bazei comune americano-britanice, iar în luna martie Marea Britanie a permis utilizarea facilității pentru operațiuni împotriva unor ținte iraniene.

SUA vor să cumpere Insulele Chagos pe fondul temerilor privind influența Chinei

Pe lângă considerentele militare, oficialii americani sunt preocupați și de apropierea dintre Mauritius și China. O eventuală preluare a controlului asupra arhipelagului de către Mauritius ar putea crea riscuri de securitate și posibilități de spionaj în apropierea unei baze considerate vitale pentru interesele strategice ale Statelor Unite.

Casa Albă nu a comentat până în prezent informațiile privind posibila achiziție a insulelor, însă surse apropiate negocierilor susțin că Washingtonul a blocat anterior acordul dintre Londra și Mauritius tocmai din motive de securitate.

Localnicii cer dreptul de a reveni acasă

Subiectul a generat reacții și din partea comunității chagosiene, formată din locuitorii care au fost strămutați în urmă cu decenii pentru construirea bazei Diego Garcia.

Louis Olivier Bancoult, lider al unei delegații de refugiați din Chagos, a acuzat autoritățile britanice că au ignorat interesele populației locale. Acesta a reiterat dorința comunității de a reveni pe insulele natale și de a beneficia de drepturile istorice asupra teritoriului.

În același timp, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a criticat public guvernul britanic, acuzând Londra că permite folosirea bazelor sale militare pentru acțiuni ostile împotriva Iranului.

Posibila achiziție a Insulelor Chagos de către Statele Unite ar putea modifica echilibrul geopolitic din Oceanul Indian și ar adânci tensiunile dintre marile puteri într-o regiune cu importanță strategică majoră.