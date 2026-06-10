Contractul de salubrizare din Sectorul 1 merge în instanță. CNSC a declinat către instanță dosarul, dar Primăria anunță noul operator

Declinarea competenței către instanță înseamnă că CNSC nu s-a pronunțat pe fondul contestației. În aceste condiții, legalitatea procedurii prin care administrația Sectorului 1 urmărește desemnarea unui nou operator urmează să fie analizată de instanța competentă.

Potrivit datelor din dosarul CNSC nr. 2156/2026, soluția a fost pronunțată la 9 iunie, prin decizia nr. 1861, dosarul fiind marcat ca finalizat cu mențiunea „declinare instanțe”. Contestatorul este Compania Romprest Service SA, iar autoritatea contractantă este Consiliul Local al Sectorului 1 București.

Dispută privind continuitatea serviciului după 30 iunie

Litigiul intervine în contextul disputelor privind continuitatea serviciului de salubrizare în Sectorul 1 după data de 30 iunie 2026. Administrația locală a susținut că actualul contract cu Romprest încetează la această dată și că este necesară contractarea unui operator de tranziție până la finalizarea unei proceduri definitive.

Romprest contestă însă această interpretare și susține că nicio instanță nu a stabilit definitiv că actualul contract de salubrizare se încheie la 30 iunie 2026. Compania mai arată că, în lipsa unei soluții pe fond din partea CNSC și în condițiile în care procedura de negociere fără publicare prealabilă este supusă controlului judiciar, autoritatea locală nu ar putea semna un contract cu un nou operator până la pronunțarea instanței.

Blue Planet va asigura colectarea deșeurilor

Deși contestația Romprest privind procedura pentru noul operator de salubrizare a fost trimisă de CNSC către instanță, Primăria Sectorului 1 a anunțat public că Blue Planet va prelua serviciul de la 1 iulie 2026.

Potrivit unui comunicat postat pe site-ul Primăriei Sector 1, există, de la 1 iulie 2026 un operator de salubrizare pentru perioada de tranziție. Este vorba despre Blue Planet, care va asigura, pentru maximum 12 luni, colectarea deșeurilor menajere, curățenia stradală și deszăpezirea.

Primăria Sector 1 precizează că va înceta, la 30 iunie 2026, contractul cu Romprest „prin ajungerea la termen”.

„Pentru ca Sectorul 1 să nu rămână fără servicii de salubrizare după această dată, Consiliul Local a aprobat la data de 18 mai 2026 cadrul legal prin care Primăria Sectorului 1 poate atribui un contract de tranziție. Acest contract va acoperi activitățile de salubrizare necesare până la finalizarea licitației deschise pentru colectarea deșeurilor menajere și până la operaționalizarea URBANZOR SRL, societatea cu capital integral public înființată de Consiliul Local pentru curățenia stradală și deszăpezire. Pentru a asigura continuitatea serviciilor publice, procedura folosită pentru alegerea operatorului din perioada de tranziție a fost negocierea fără publicare prealabilă. Legea nr. 98/2016, art. 104 alin. (1) lit. c) permite această variantă atunci când o primărie trebuie să aleagă într-un termen scurt un operator temporar care să asigure curățenia și colectarea deșeurilor într-o comunitate”, se arată în documentul citat.

Potrivit sursei, se fac economii de 72,5 milioane lei pentru aceleași servicii.

„La procedură au participat și companiile de salubrizare REBU și Brantner, dar Blue Planet a avut oferta cu prețul cel mai mic. Astfel, valoarea contractului este de 95,5 milioane lei pentru 12 luni”, precizează Primăria Sector 1.

„De la 1 iulie, Sectorul 1 schimbă operatorul de salubrizare, dar serviciul public continuă. Am folosit procedura legală care permite asigurarea continuității după încetarea contractului cu Romprest. Contractul semnat azi are o valoare de 95,5 milioane lei, față de 168 milioane lei cât ar fi costat aceeași perioadă în vechiul contract. Pe scurt, vom plăti cu 72,5 milioane lei mai puțin”, a declarat viceprimarul Sectorului 1, Iulian Hatmanu.