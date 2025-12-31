Anveloparea blocurilor, aproape gratuită în Sectorul 1. Impozite mai mari pentru clădirile neîngrijite

Potrivit deciziilor adoptate marți de autoritățile locale, locuitorii din Sectorul 1 vor beneficia de reabilitarea termică a blocurilor cu un efort financiar minim. În același timp, proprietarii clădirilor lăsate în stare de degradare vor plăti impozite mai mari.

Anvelopare cu cost minim pentru proprietari

Primăria Sectorului 1 a anunțat instituirea taxei de reabilitare termică pentru proprietarii de apartamente și asociațiile de proprietari. Administrația locală va achita integral costurile anvelopării a peste 300 de blocuri.

De la proprietari va fi recuperat doar 10% din valoarea lucrărilor, sumă eșalonată pe o perioadă de 10 ani. Contribuția se va plăti sub forma unei taxe de reabilitare termică, calculată proporțional cu cota-parte indiviză deținută de fiecare proprietar.

„Prin acest mecanism, Sectorul 1 face posibilă reabilitarea termică a blocurilor fără a pune presiune financiară pe cetățeni, în special pe categoriile vulnerabile”, au comunicat autoritățile locale.

Scutire totală pentru persoanele vulnerabile

Mai multe categorii de proprietari sunt scutite complet de la plata contribuției, aceasta fiind suportată din bugetul local. Printre aceștia se numără persoanele cu handicap, pensionarii cu venituri sub salariul mediu net pe economie, familiile cu venituri reduse, veteranii de război și persoanele aflate în sărăcie energetică, conform Legii nr. 226/2021.

Cum se face plata contribuției

Sumele avansate de Primăria Sectorului 1 vor fi recuperate începând cu 1 ianuarie al anului următor recepției lucrărilor. Plata se va face în două rate anuale egale, cu scadență la 31 martie și 30 septembrie. Proprietarii pot opta și pentru plata anticipată, integral sau parțial, fără facilități fiscale.

În cazul înstrăinării proprietății, obligația de plată revine noului proprietar, proporțional cu perioada sau suma rămasă. Dacă proprietatea este vândută înainte de stabilirea taxei, obligația de plată revine integral noului proprietar.

Impozite mai mari pentru clădirile degradate

În paralel cu măsurile de sprijin, autoritățile locale au decis majorarea impozitului pentru clădirile constatate ca fiind degradate, în funcție de gradul de pericol public pe care îl reprezintă. O primă astfel de hotărâre vizează un imobil al cărui proprietar este SC UNICOMP SA, pentru care impozitul va fi majorat cu 100% începând cu anul 2026.

Investiție în baza Rapid

Pe lângă programul de reabilitare termică, Consiliul Local a aprobat și o rectificare bugetară pozitivă, generată de venituri suplimentare de aproximativ 43 de milioane de lei. Aproape jumătate din aceste fonduri vor fi direcționate către sănătate, restul sumelor fiind alocate educației și investițiilor în infrastructura stradală.

Totodată, consilierii locali au votat finanțarea modernizării bazei sportive a Clubului Sportiv Rapid, investiție estimată la peste 52 de milioane de lei.