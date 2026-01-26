A început implementarea proiectului „Modernizare și extindere infrastructură de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța”

Data de începere a proiectării: 24 ianuarie 2026

Durata etapei de proiectare: 8 luni (24.01.2026 – 24.09.2026)

Valoarea totală a investiției: 164.962.132,02 lei (TVA inclus), finanțată prin Programul Transport 2021–2027, din care: 62.543.937,02 lei – contribuția Uniunii Europene, 62.543.937,01 lei – cofinanțare de la bugetul de stat, 39.874.257,99 lei – cheltuieli neeligibile.

CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, în calitate de beneficiar, a semnat în decembrie 2025 cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, ca autoritate de management, contractul de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare și extindere infrastructură de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța“, cod mySMIS 315878. Perioada de implementare a proiectului este 2025 – 2027.

Proiectul vizează modernizarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, realizarea și reabilitarea stațiilor de pompare și epurare, precum și implementarea de soluții tehnice moderne pentru eficientizarea consumului de apă, protecția mediului și creșterea siguranței la incendiu în Portul Constanța.

