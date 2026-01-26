Prima pagină » Comunicate » A început implementarea proiectului „Modernizare și extindere infrastructură de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța”

A început implementarea proiectului „Modernizare și extindere infrastructură de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța”

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a emis ordinul administrativ de începere a activității de proiectare pentru proiectul „Modernizare și extindere infrastructură de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța”, marcând intrarea investiției în faza de implementare. Proiectarea și execuția lucrărilor proiectului se realizează de către Asocierea AUTOPRIMA SERV SRL - GEMITE TECHNOLOGY - ACTUAL TOP CONSULTING – OCSA CONSTRUCTII SI INFRASTRUCTURA SRL, conform acordului contractual – contract de proiectare și execuție lucrări nr. 198/08.01.2026.
A început implementarea proiectului „Modernizare și extindere infrastructură de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța”
Mediafax
26 ian. 2026, 17:26, Comunicate

Data de începere a proiectării: 24 ianuarie 2026

Durata etapei de proiectare: 8 luni (24.01.2026 – 24.09.2026)

Valoarea totală a investiției: 164.962.132,02 lei (TVA inclus), finanțată prin Programul Transport 2021–2027, din care: 62.543.937,02 lei – contribuția Uniunii Europene, 62.543.937,01 lei – cofinanțare de la bugetul de stat, 39.874.257,99 lei – cheltuieli neeligibile.

CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, în calitate de beneficiar, a semnat în decembrie 2025 cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, ca autoritate de management, contractul de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare și extindere infrastructură de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța“, cod mySMIS 315878. Perioada de implementare a proiectului este 2025 – 2027.

Proiectul vizează modernizarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, realizarea și reabilitarea stațiilor de pompare și epurare, precum și implementarea de soluții tehnice moderne pentru eficientizarea consumului de apă, protecția mediului și creșterea siguranței la incendiu în Portul Constanța.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Cine era Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat mortal de agenții federali în Minneapolis
G4Media
Pensii cu 628 lei mai mari pentru pensionarii din aceste orașe din România. Avem lista completă
Gandul
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport
Rusia a numit primele trei țări pe care le-ar lovi cu arme nucleare dacă conflictul din Ucraina ia amploare: „Pentru a aduce Europa la rațiune”
Libertatea
Boala care poate evolua în tăcere înainte să dea semne. Ce teste să faci anual să o depistezi în stadii incipiente
CSID
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
Promotor