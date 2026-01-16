TikTok va înăspri verificările de vârstă în Europa. Noul sistem, testat în mod discret în UE în ultimul an

TikTok va începe să lanseze o nouă tehnologie de detectare a vârstei în Europa în următoarele săptămâni, scriu Reuters și The Guardian. Informația vine în contextul în care TikTok se confruntă cu presiuni din partea autorităților de reglementare pentru a identifica și elimina mai bine conturile aparținând copiilor sub 13 ani.

Sistemul a fost testat în mod discret în UE în ultimul an și analizează informațiile din profil, videoclipurile postate și semnalele comportamentale pentru a prezice dacă un cont poate aparține unui utilizator cu vârsta sub 13 ani. Conturile semnalate de tehnologie vor fi revizuite de moderatori specializați, în loc să fie interzise automat, și abia apoi pot fi eliminate, a declarat TikTok pentru Reuters.

Lansarea acestei noi tehnologii de către TikTok vine în contextul în care autoritățile europene examinează modul în care platformele verifică vârsta utilizatorilor în conformitate cu normele privind protecția datelor. Autoritățile europene sunt îngrijorate că abordările actuale ale platformelor în acest sens sunt fie ineficiente, fie excesiv de invazive, potrivit Reuters.

Australia a impus interdicții pentru tinerii sub 16 ani

În decembrie anul trecut, Australia a adoptat o decizie istorică, devenind prima țară la nivel mondial care a impus interdicții în rândul copiilor cu vârste de sub 16 ani privind accesul la rețelele sociale. La o lună de la intrarea în vigoare a interdicției privind rețelele sociale în rândul tinerilor sub 16 ani din Australia, au fost dezactivate 4,7 milioane de conturi.

În același timp, Parlamentul European face presiuni pentru introducerea unor limite de vârstă pe platformele de socializare. Danemarca dorește să interzică accesul la rețelele sociale pentru persoanele sub 15 ani, iar un proiect pilot derulat în Marea Britanie a dus la eliminarea a mii de conturi suplimentare ale utilizatorilor cu vârsta de sub 13 ani.

Utilizatorii europeni vor fi informați cu privire la lansarea tehnologiei, a mai declarat TikTok pentru Reuters.