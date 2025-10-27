Președintele Cehiei l-a desemnat pe Andrej Babis cu formarea noului guvern

Președintele Republicii Cehe, Petr Pavel, l-a desemnat luni pe Andrej Babis, fost prim-ministru și liderul partidului populist ANO (Da), să formeze un nou guvern, în urma revenirii formațiunii sale pe primul loc în alegerile parlamentare din 3-4 octombrie.

Babis, un miliardar controversat și critic vocal al Uniunii Europene, negociază formarea unei coaliții majoritare cu partidul naționalist Libertate și Democrație Directă (SPD), cunoscut pentru pozițiile sale anti-imigrație, și cu formațiunea de dreapta Șoferii pentru Ei Înșiși.

Cele trei partide împărtășesc o agendă eurosceptică și se opun politicilor europene privind mediul, migrația și sprijinul pentru Ucraina.

O eventuală guvernare comună ar putea marca o schimbare semnificativă în politica externă a Cehiei, care până acum a susținut ferm Kievul în războiul cu Rusia.

Babis a promis că va prezenta acordul de coaliție și prioritățile guvernului în cursul acestei săptămâni, scrie AP.

Potrivit planului convenit, noul Cabinet ar urma să aibă 16 membri: opt pentru ANO, patru pentru „Șoferii pentru Ei Înșiși” și trei pentru SPD.

Partidul ANO a câștigat 34,5% din voturi, depășind clar coaliția conservatoare pro-occidentală condusă de premierul în exercițiu Petr Fiala.

Noua alianță ar urma să controleze 108 din cele 200 de locuri din Camera Deputaților, trimițând guvernul lui Fiala în opoziție.