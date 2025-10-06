ANO, partidul populist de opoziție al miliardarului și fostului prim-ministru Andrej Babis, a ieșit câștigător în alegerile parlamentare de sâmbătă, obținând 80 din cele 200 de locuri din camera inferioară a parlamentului. În prezent, partidul poartă discuții cu alte partide pentru a-și asigura majoritatea.

Înainte de alegeri, Babis a declarat că va pune capăt programului ceh de furnizare a muniției, calificându-l ca fiind prea costisitor și netransparent. El susține că Uniunea Europeană și NATO ar trebui să se ocupe de acest aspect, scrie Reuters.

„Dacă am reduce sau chiar am încheia acest sprijin, ne-am face în primul rând rău nouă înșine, dar încheierea acestui sprijin ar avea și un impact negativ asupra Ucrainei, dacă mult mai mulți și-ar pierde viața”, a declarat Pavel luni.

Cehia, un susținător ferm al Ucrainei

Campania de colectare a muniției, care reunește comercianți și oficiali din domeniul apărării din întreaga lume pentru a găsi milioane de cartușe de artilerie pentru Kiev, cu finanțare din partea țărilor occidentale, a fost programul emblematic de sprijin pentru Ucraina al guvernului demisionar al prim-ministrului Petr Fiala.

Pavel, fost înalt oficial NATO, a fost un susținător ferm al inițiativei. Sprijinul a fost lăudat de președintele ucrainean Volodimirr Zelenski.

Pavel a spus că Babis ar putea avea acces pentru a examina mai îndeaproape inițiativa, pentru a vedea cum funcționează. „Presupun că atât cu Andrej Babis, cât și cu reprezentanții celorlalte partide, vom ține cont în primul rând de interesul Republicii Cehe, al aliaților și partenerilor noștri, precum Ucraina, și nu le vom face rău nici lor, nici nouă”.

Guvernul ceh se aștepta ca numărul livrărilor de muniție să crească în acest an, după livrarea a 1,5 milioane de bucăți, inclusiv 500.000 de proiectile de 155 mm, în 2024.