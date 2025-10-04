Alegeri parlamentare în Cehia: Partidul miliardarului Andrej Babis a obținut victoria

UPDATE 21:30

Partidul miliardarului Andrej Babis a câștigat alegerile parlamentare din Cehia de sâmbătă, cu 99% din voturi numărate, notează France24.

Partidul său, ANO (Da), care a făcut campanie pe baza promisiunilor de bunăstare și de oprire a ajutorului militar pentru Ucraina, a obținut 34,7% din voturi.

Coaliția actualului prim-ministru Petr Fiala a urmat cu 23,2% din voturi, înaintea partenerului său de coaliție STAN, cu 11,2%.

Au fost alese în total șase partide, printre care Partidul Pirat, cu 8,9%, partidul de extremă dreapta din opoziție Libertate și Democrație Directă (SPD), cu 7,8%, și nou-veniții de dreapta, Motorists, cu 6,8%.

„Vom purta cu siguranță discuții cu SPD și Motorists și vom căuta un guvern unic condus de ANO”, a spus Babis, după anunțarea rezultatelor.

Știrea inițială:

Cu peste 90% din voturi numărate, partidul populist de dreapta ANO al miliardarului și fostului prim-ministru Andrej Babis, care se autodescrie drept „trumpist”, a obținut aproximativ 36% din voturi, scrie Deutsche Welle.

Coaliția de centru-dreapta Spolu, condusă de actualul premier ceh Petr Fiala, este pe cale să obțină 22,4% din voturi.

Totodată, blocul liberal-conservator STAN ar avea aproximativ 10% din voturi, Pirații 8,7%, SPD 7,9% și nou-veniții Motorists 6,8%.

Presa cehă notează faptul că cele șase partide menționate mai sus vor depăși pragul de 5% necesar pentru a obține locuri în Parlament. Partidul Stačilo!, condus de lidera Partidului Comunist Kateřina Konečná, rămâne în urmă cu 4,4% și probabil nu va obține suficiente voturi pentru a intra în noul legislativ.

Chiar și în aceste condiții, se preconizează că ANO nu va obține majoritatea constituțională, inclusiv cu partenerii de coaliție probabili SPD și Motorists. Estimările preliminare le acordă un maximum de 116 locuri, sub minimul necesar de 120 pentru autoritatea legislativă deplină.

Sprijinul ceh acordat Kievului, în pericol

Potrivit DW, observatorii se tem că victoria ANO ar putea pune în pericol sprijinul acordat Ucrainei de către Cehia condusă de premierul Petr Fiala.

Rezultatul de sâmbătă ar putea modifica și echilibrul de putere în cadrul UE, Cehia putând să se alăture Ungariei și Slovaciei în opoziția față de Bruxelles. Ungaria și Slovacia au respins ajutorul militar pentru Ucraina și au contestat sancțiunile UE împotriva Rusiei.

Andrej Babis s-a autointitulat „promotor al păcii” în timpul campaniei și a promis o abordare de tip „Cehia pe primul loc” în ceea ce privește conducerea.

Andrej Babis a fost premierul Cehiei în perioada 2017-2021.