Andrej Babiš revine la putere. Președintele ceh Petr Pavel îl numește premier. Criză politică și controverse privind sprijinul pentru Ucraina

Decizia marchează revenirea la putere a liderului miliardar al partidului populist ANO, după patru ani petrecuți în opoziție. ANO a câștigat alegerile legislative din 3-4 octombrie, ceea ce a deschis calea formării unui nou guvern dominat de forțe populiste și eurosceptice, scrie Reuters.

Coaliție cu extrema dreaptă și schimbări majore de politică

Noul cabinet condus de Andrej Babiš, premier al Cehiei, va include partidul de extremă dreaptă SPD, cunoscut pentru pozițiile sale anti-UE și pro-ruse, dar și formațiunea Motorists for Themselves, care se opune politicilor climatice ale Uniunii Europene.

Coaliția este deja privită cu îngrijorare de partenerii europeni, având în vedere apropierea lui Babiš de grupările eurosceptice din Parlamentul European, precum Patriots for Europe.

Planuri privind reducerea sprijinului militar pentru Ucraina

Una dintre cele mai controversate decizii anunțate de Andrej Babiš ca premier al Cehiei este intenția de a reduce finanțarea militară pentru Ucraina din bugetul național.

Babiš a pus sub semnul întrebării și continuarea inițiativei cehe de achiziție de muniție pentru Ucraina, un proiect susținut ferm de președintele Pavel. Deși a susținut că schema este netransparentă și prea costisitoare, Babiš nu a clarificat dacă aceasta va fi oprită complet.

Eliminarea conflictului de interese înainte de preluarea mandatului

Pentru a putea prelua funcția fără suspiciuni de conflict de interese, Andrej Babiš, premier al Cehiei, a anunțat trecerea conglomeratului său Agrofert – un grup ce include peste 200 de companii – într-o structură de tip trust.

Măsura urmărește conformarea la standardele etice cerute unui prim-ministru, în contextul criticilor primite în trecut privind influența sa economică și politică.