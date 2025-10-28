Viktor Orban plănuiește formarea unui bloc anti-Ucraina în cadrul UE. Care ar fi potențialii parteneri

Premierul ungar Viktor Orban intenționează să colaboreze cu omologii din Cehia și Slovacia – Andrej Babiš și Robert Fico – pentru a constitui o alianță anti-Ucraina în cadrul UE, scrie POLITICO.

O alianță politică fermă este încă departe, însă formarea acesteia ar putea împiedica în mod semnificativ eforturile UE de a sprijini financiar și militar Ucraina, menționează sursa citată.

„Cred că va veni – și va fi din ce în ce mai vizibilă”, a declarat directorul politic al prim-ministrului, Balázs Orbán, întrebat despre potențialul unei alianțe anti-Ucraina care să înceapă să acționeze ca un bloc în cadrul Consiliului European.

Consilierul lui Viktor Orban a adus în discuție și grupul Visegrad 4, format din Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia în vremea în care Partidul polonez Lege și Justiție se afla la putere. „A funcționat foarte bine în timpul crizei migrației. Așa am putut rezista”, a spus oficialul ungar.

Fico și Babiš au preluat punctele de vedere ale liderului maghiar cu privire la Ucraina, pledând pentru un dialog cu Moscova în locul presiunii economice.

Pe de altă parte, eforturile Ungariei de a încheia alianțe politice la Bruxelles depășesc cadrul Consiliului European, subliniază consilierul Balázs Orbán pentru POLITICO.

În plus, oficialul ungar mai afirmat că Partidul Fidesz al prim-ministrului maghiar ar putea să-și extindă parteneriatele în Parlamentul European, numind grupul de dreapta Conservatorii și Reformiștii Europeni, grupul de extremă dreapta Europa Națiunilor Suverane și „unele grupuri de stânga” ca potențiali aliați.