O țară din apropierea României vrea să-și dubleze producția de energie nucleară pentru a renunța la combustibilii fosili

Republica Cehă plănuiește o extindere a energiei nucleare în valoare de 19 miliarde de dolari pentru a dubla producția și a pune capăt dependenței de combustibilii fosili

Platformele mobile de foraj de pe terenul centralei electrice Dukovany au extras probe la 140 de metri sub pământ pentru un studiu geologic menit să se asigure că amplasamentul este potrivit pentru proiectul de 19 miliarde de dolari, potrivit AP.

KHNP din Coreea de Sud a învins EDF din Franța într-o licitație pentru construirea unei noi centrale ale cărei două reactoare vor avea o putere de peste 1.000 de megawați fiecare. După ce vor deveni operaționale în a doua jumătate a anilor 2030, acestea vor completa cele patru reactoare ale Dukovany, construite în anii 80.

Acordul cu KHNP le oferă cehilor opțiunea de a construi încă două unități la cealaltă centrală nucleară din Temelín, care are în prezent două reactoare de 1.000 de megawați. Apoi, Cehia intenționează să construiască reactoare nucleare modulare mici.

„Energia nucleară va genera între 50% și 60% în jurul anului 2050 în Republica Cehă, sau poate puțin mai mult”, a declarat Petr Závodský, director executiv al proiectului Dukovany, pentru Associated Press.

Costul proiectului Dukovany este estimat la peste 19 miliarde de dolari, guvernul fiind de acord să achiziționeze o majoritate de 80% din noua centrală. Guvernul va asigura un împrumut pentru noile unități pe care compania cehă CEZ îl va rambursa pe parcursul a 30 de ani. Statul va garanta, de asemenea, un venit stabil din producția de energie electrică pentru CEZ timp de 40 de ani. Se așteaptă ca aprobarea să fie acordată de UE, care își propune să devină „neutră din punct de vedere climatic” până în 2050.

„Suntem într-o poziție bună pentru a argumenta că nu vom putea să ne descurcăm fără noi unități nucleare. Astăzi, obținem aproximativ 40% electricitate din energie nucleară, dar în prezent obținem și alte 40% din cărbune. Este clar că trebuie să înlocuim cărbunele”, a declarat Závodský.

Incertitudinea privind finanțarea a cauzat o întârziere semnificativă în extinderea utilizării energiei nucleare. În 2014, CEZ a anulat o licitație pentru construirea a două reactoare la centrala nucleară existentă de la Temelin, după ce guvernul a refuzat să ofere garanții financiare.

Gigantul energetic rus Rosatom și compania chineză CNG au fost excluse din licitația Dukovany din motive de securitate.

CEZ a semnat un acord cu Westinghouse și Framatome din Franța pentru a furniza combustibil nuclear pentru cele două centrale nucleare ale sale, eliminând dependența țării de Rusia.

Pro și contra

Contractul cu KHNP asigură aprovizionarea cu combustibil timp de 10 ani. Deși energia atomică se bucură de sprijin public, voci sceptice pot fi auzite atât în țară, cât și în străinătate. Prietenii Pământului spun că este prea costisitoare și că banii ar putea fi mai bine utilizați pentru îmbunătățirea industriei. De asemenea, țara încă nu are un depozit permanent pentru combustibilul uzat.

Centralele Dukovany și Temelín sunt situate în apropierea graniței cu Austria, care a abandonat energia nucleară după explozia nucleară de la Cernobîl din 1986. În 2000, o dispută privind centrala Temelín a dus la o criză politică și a blocat trecerile de frontieră timp de săptămâni. Austria rămâne cea mai sceptică țară din UE în ceea ce privește energia nucleară, iar camera inferioară a Parlamentului a respins deja planul ceh privind reactoarele modulare mici.

Extinderea nucleară este necesară pentru a ajuta Cehia să renunțe la combustibilii fosili, să își asigure aprovizionarea constantă și fiabilă la un preț rezonabil, să îndeplinească cerințele privind emisiile reduse și să permită acoperirea unei cereri crescute de energie electrică în următorii ani pentru a alimenta centrele de date și mașinile electrice.

UE a generat 24% din energia electrică cu ajutorul centralelor nucleare în 2024

Extinderea vine într-un moment în care cererea crescândă de energie și termenele limită impuse țărilor și companiilor pentru reducerea drastică a poluării cu carbon contribuie la reapariția interesului pentru tehnologia nucleară. Deși energia nucleară produce deșeuri, aceasta nu produce emisii de gaze cu efect de seră, precum dioxidul de carbon, principalul factor al schimbărilor climatice.

Uniunea Europeană a acceptat energia nucleară prin includerea acesteia în sistemul de clasificare pentru activități economice durabile din punct de vedere ecologic, deschizând calea către finanțare. Acest lucru a fost un impuls pentru țări precum Cehia, Slovacia, Ungaria și Franța.

Belgia și Suedia au renunțat recent la planurile de eliminare treptată a energiei nucleare, Danemarca și Italia reconsideră utilizarea acesteia, în timp ce Polonia urmează să se alăture unui club de 12 națiuni prietenoase cu energia nucleară din Uniunea Europeană, după ce a semnat un acord cu Westinghouse, cu sediul în SUA, pentru a construi trei unități nucleare.

Marea Britanie a semnat în septembrie un acord de cooperare cu Statele Unite, despre care secretarul pentru Energie, Ed Miliband, a declarat că va duce la „o epocă de aur a energiei nucleare în această țară”.

De asemenea, britanicii vor investi 14,2 miliarde de lire sterline (19 miliarde de dolari) pentru a construi centrala nucleară Sizewell C, prima din Regatul Unit din 1995.

CEZ, compania energetică cehă dominantă, în care guvernul deține o participație de 70%, și Rolls-Royce SMR din Marea Britanie au convenit asupra unui parteneriat strategic pentru dezvoltarea și implementarea unor reactoare nucleare modulare mici.