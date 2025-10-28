Nicușor Dan este gata să îl numească pe Sorin Grindeanu premier. Mesaj pentru votanți: „Stabilitatea asta nu se poate fără PSD. Nu mai suntem în 2017”

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, într-un interviu acordat publicației Cotidianul, dacă îl va desemna pe Sorin Grindeanu în funcția de premier în contextul rotativei guvernamentale, care este programată să aibă loc în 2027.

„În măsura în care PSD-ul va decide în 2027 că Sorin Grindeanu este propunerea de premier, nu văd de ce nu aș face această nominalizare. Dar, până în 2027, mai este un an și jumătate”, a fost răspunsul lui Nicușor Dan.

Aducându-se în discuție faptul că o astfel de nominalizare ar fi una neobișnuită în contextul în care șeful statului a fost unul dintre protestatarii ieșiți în stradă pentru Ordonanța 13, din perioada guvernului Grindeanu, Nicușor Dan a subliniat că acum „suntem într-o situație politică diferită” față de anul 2017.

„Chiar dacă sunt mulți dintre votanții mei care au rămas în logica asta de contestare a PSD-ului, suntem într-o configurație politică în care stabilitatea este importantă și stabilitatea asta nu se poate fără PSD. Asta este adevărul”, a fost replica lui Nicușor Dan.

Potrivit acordului politic de la momentul formării coaliției, rotativa guvernamentală ar urma să se producă în prima jumătate a anului 2027. Sorin Grideanu este de așteptat să conducă partidul social-democrat după congresul din acest an.