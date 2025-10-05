Andrej Babis, liderul partidului câștigător la alegerile din Cehia, provoacă prima tensiune în UE: Spune „nu” Ucrainei

Întrebat dacă susține aderarea Ucrainei la UE, Babis afirmă: „Dar voi nu sunteți pregătiți pentru UE. Mai întâi trebuie să punem capăt războiului și, desigur, putem coopera cu Ucraina, dar voi nu sunteți pregătiți pentru UE”.

Babis a spus că s-a întâlnit de trei ori cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, inclusiv în noiembrie 2019, și că a susținut Ucraina încă de la ocuparea Crimeei de către Rusia.

„Ajutăm Ucraina prin intermediul UE. UE ajută Ucraina, iar acest lucru se încadrează în bugetul european, iar noi contribuim cu sume importante la bugetul european, și astfel putem continua să ajutăm”, a declarat Babis, citat de Ukrainska Pravda.

Partidul pe care îl conduce, ANO, a câștigat alegerile parlamentare din Cehia. Totuși, formațiunea nu și-a asigurat majoritatea absolută în Parlament.