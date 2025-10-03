Alegeri în Cehia, déjà vu românesc? Cum se duce bătălia între partidele pro-europene și cele antisistem

După o campanie electorală susținută inclusiv de discursuri antisistem promovate masiv pe TikTok, situație prin care a trecut și România înainte de alegerile de acum câteva luni, toate privirile vor fi pe rezultatele anunțate sâmbătă de Praga.

Potrivit analiștilor XTB, companie de investiții pe bursele internaționale, alegerile din Cehia ar putea avea un impact important atât pentru economia țării, cât și pentru investitori.

Votul pentru Camera Deputaților din Republica Cehă a început vineri, 3 octombrie. Rezultatele vor fi probabil cunoscute sâmbătă seara, 4 octombrie, când se așteaptă un rezultat foarte strâns. Opoziția este ușor favorită în acest moment, cu câțiva potențiali nou-veniți, astfel încât gama de rezultate posibile este largă. Orice previziuni privind economia și piețele financiare sunt complicate și mai mult de un model familiar în Cehia: decalajul dintre retorica campaniei electorale, programele partidelor și ceea ce se întâmplă în practică.

Dacă actuala coaliție de guvernare va câștiga, ne putem aștepta la o consolidare continuă a finanțelor publice și la un curs pro-european și pro-occidental ancorat în NATO. Coaliția ar fi, foarte probabil, formată din patru sau cinci partide diferite, adesea grupate sub denumirea de „blocul democratic”.

Aceste partide acoperă spectrul politic de la stânga la dreapta și, din punct de vedere istoric, au existat tensiuni atunci când s-a încercat promovarea agendelor individuale și găsirea unui numitor comun, ceea ce a încetinit reformele cheie. Chiar și așa, ritmul de acumulare a datoriei publice a fost redus cu mai mult de jumătate, iar economia a fost relansată, înregistrând o creștere de aproximativ 2,5% pe an. Pe de altă parte, Republica Cehă a înregistrat cea mai lentă creștere cumulată a salariilor reale din 2019, iar în termeni reali, salariile din 2025 încă nu au revenit la nivelurile dinaintea pandemiei de COVID.

Partidele antisistem par aproape de victorie

Cu toate acestea, cel mai probabil rezultat este victoria partidului populist ANO, al miliardarului Andrej Babiš, care ar încerca să formeze un guvern aliniat narativului Ungariei și Slovaciei. Provocarea constă în faptul că, pentru a obține majoritatea în Camera Deputaților, ANO ar avea probabil nevoie de sprijinul grupurilor anti-establishment.

Cel mai puternic dintre acestea este SPD, considerat a fi de extremă dreapta, care se opune UE și imigrației și refuză să ajute Ucraina împotriva agresiunii ruse. SPD pledează, de altfel, pentru un referendum național privind ieșirea din NATO și UE.

A doua forță anti-establishment ca putere este mișcarea Stačilo! condusă de comuniști, care tind să evite întrebările despre regimul comunist totalitar dinainte de 1989 și despre Rusia ca amenințare la adresa securității, lăsând alegătorii să citească între rânduri. Ultimul partid anti-establishment care, potrivit sondajelor recente, ar putea depăși pragul de 5 % este Motorists, a cărui platformă se bazează pe doi piloni: opoziția față de UE și Green Deal și o agendă conservatoare de dreapta, punctează analiștii XTB.

ANO ar avea, prin urmare, foarte probabil nevoie fie să adere la o coaliție formală, fie să negocieze sprijinul discret al unuia sau mai multor partide anti-establishment. Totuși, discuțiile cu actualele partide de guvernământ nu pot fi excluse, deși ambele tabere s-au opus public acestei opțiuni în toate dezbaterile politice din trecut.

Viitorul economic al Cehiei, în pericol?

Este de amintit, însă, modelul ceh al decalajului dintre campanie, promisiuni și practică. Judecând după programe și retorică, o victorie a opoziției ar însemna, probabil, o creștere majoră a cheltuielilor guvernamentale, împreună cu deficite fiscale mai mari. Acest lucru ar putea da economiei un impuls pe termen scurt, dar ar pune în pericol ratingul de credit al Republicii Cehe, care este în prezent foarte ridicat.

Doar trei țări din zona Euro au un rating mai ridicat decât Republica Cehă. Paisprezece țări din zona Euro, echivalentul a aproximativ 70%, au un rating mai mic decât Republica Cehă.

În paralel, ANO respinge și reforma pensiilor sau orice raționalizare a sistemului, deoarece electoratul său principal este format din persoane în vârstă. O poziție similară este adoptată în ceea ce privește reformele cele mai necesare, dar nepopulare.

Discursul electoral trage piața în jos

Din perspectiva pieței, comentariile liderului ANO, Andrej Babiš, sunt deosebit de problematice în ceea ce privește producătorul de energie ČEZ. El a declarat că dorește naționalizarea ČEZ, o companie deținută în majoritate de statul ceh, alături de acționari minoritari din sectorul privat. Modelul actual a funcționat bine, deoarece cotarea la bursă permite o supraveghere atentă a companiei și oferă investitorilor o parte din succesul acesteia. Acest lucru întărește presiunea pentru eficiență.

Babiš a sugerat, de asemenea, că o achiziție forțată a acționarilor minoritari ar putea să nu includă o primă de preț, ceea ce este standard pe piețele dezvoltate pentru tranzacții de acest tip. Există, de asemenea, riscul ca declarațiile politice să provoace scăderea prețului acțiunilor, ceea ce ar face achiziția de către stat mai ieftină. Acest lucru ar prejudicia acționarii minoritari și ar afecta întreaga piață de capital, subminând credibilitatea acesteia în fața investitorilor internaționali, mai subliniază analiștii XTB.